ChatGPT｜百度迎戰微軟谷歌 擬推AI聊天機械人「文心一言」
繼微軟和谷歌先後宣布推出AI聊天機械人後，百度（9888）亦計劃推出類似於ChatGPT的產品。據內媒報道，百度確認推出類似項目，名為為「文心一言」，英文名「ERNIE Bot」。
據《新浪科技》報道，百度向新浪科技確認有關消息，指文心一言將於今年3月份完成內測，面向公眾開放。據悉，目前文心一言已經在做上線前的衝刺。
早於去年9月，百度創辦人兼CEO李彥宏判斷人工智能發展在「技術層面和商業應用層面，都有方向性改變」。報道指，據推測百度那時候就開始做文心一言。此外，按照谷歌和微軟節奏，文心一言開放內測還有可能提前。
受消息刺激，百度集團股價大幅上漲，今日最多飆13.5%，高見160元，創近一年高，成交額已突破20億元。
微軟推出ChatGPT燃燒起整個AI市場，Google亦迅速「迎擊」，行政總裁Sundar Pichai在2月7日突然親自下場發布新一代AI聊天機械人Bard，並邀請測試。
據報，Pichai要求所有員工測試Bard。
ChatGPT是什麼？
ChatGPT是一個經過大量文本數據訓練的人工智能聊天程式，能夠回答用戶提出的複雜問題和要求，包括編寫代碼、創作詩和小說、寫學術論文等。
ChatGPT怎麼玩？需要付費嗎？
ChatGPT是一款免費的線上程式，點擊官網註冊頁面，並輸入具體指令就可與AI進行對話。
ChatGPT是誰開發的？
Chat GPT這一套工具是由位在美國三藩市的 Open AI 開發，其中 Telsa 創辦人 馬斯克也是創辦人之一。不過，2018年時馬斯克因與其他創辦人對發展方向意見分歧，而離開Open AI。
ChatGPT有哪些競爭對手？
ChatGPT的競爭對手包括：Google基於LaMDA推出的程式Bard，中國搜索引擎巨頭百度將在3月推出人工智能聊天程式「文心一言」，人工智能企業Anthropic的Claude亦是有力的潛在競爭者。