ChatGPT｜百度迎戰微軟谷歌　擬推AI聊天機械人「文心一言」

繼微軟和谷歌先後宣布推出AI聊天機械人後，百度（9888）亦計劃推出類似於ChatGPT的產品。據內媒報道，百度確認推出類似項目，名為為「文心一言」，英文名「ERNIE Bot」。



據《新浪科技》報道，百度向新浪科技確認有關消息，指文心一言將於今年3月份完成內測，面向公眾開放。據悉，目前文心一言已經在做上線前的衝刺。

早於去年9月，百度創辦人兼CEO李彥宏判斷人工智能發展在「技術層面和商業應用層面，都有方向性改變」。報道指，據推測百度那時候就開始做文心一言。此外，按照谷歌和微軟節奏，文心一言開放內測還有可能提前。

受消息刺激，百度集團股價大幅上漲，今日最多飆13.5%，高見160元，創近一年高，成交額已突破20億元。

微軟推出ChatGPT燃燒起整個AI市場，Google亦迅速「迎擊」，行政總裁Sundar Pichai在2月7日突然親自下場發布新一代AI聊天機械人Bard，並邀請測試。

據報，Pichai要求所有員工測試Bard。