ChatGPT遇對手　Google突推AI聊天機械人Bard　CEO親自發布

OpenAI 自去年11月底推出ChatGPT後，今年2月2日推出月費20美元的「ChatGPT Plus」會員服務，短短5日間月活用戶突破1億人。面對微軟威脅，Google亦宣布推出AI聊天機械人Bard，更獲Google行政總裁Sundar Pichai親自下場發布，並邀請測試。



Google行政總裁Sundar Pichai在2月7日突然發布新一代AI聊天機械人Bard。據報，Pichai要求所有員工測試Bard。

Bard是由LaMDA提供支持的全新實驗性對話AI服務，Pichai稱這個機械人已開始部分公開測試，未來幾週內更廣泛地提供它。

Pichai又稱，公司將很快開始招募開發人員和企業，以測試LaMDA技術的API。

另一邊廂，百度（9888）亦推出類似ChatGPT的應用，名為「文心一言」（ERNIE Bot）。內媒報道指，文心一言將於3月份完成內測，隨後對公眾開放。

OpenAI的在線聊天機械人ChatGPT 去年底亮相即引起轟動。(Photo by Leon Neal/Getty Images)