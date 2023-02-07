ChatGPT遇對手　Google突推AI聊天機械人Bard　CEO親自發布

撰文：翟梓謙
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OpenAI 自去年11月底推出ChatGPT後，今年2月2日推出月費20美元的「ChatGPT Plus」會員服務，短短5日間月活用戶突破1億人。面對微軟威脅，Google亦宣布推出AI聊天機械人Bard，更獲Google行政總裁Sundar Pichai親自下場發布，並邀請測試。

Google行政總裁Sundar Pichai在2月7日突然發布新一代AI聊天機械人Bard。據報，Pichai要求所有員工測試Bard。

Bard是由LaMDA提供支持的全新實驗性對話AI服務，Pichai稱這個機械人已開始部分公開測試，未來幾週內更廣泛地提供它。

Pichai又稱，公司將很快開始招募開發人員和企業，以測試LaMDA技術的API。

另一邊廂，百度（9888）亦推出類似ChatGPT的應用，名為「文心一言」（ERNIE Bot）。內媒報道指，文心一言將於3月份完成內測，隨後對公眾開放。

OpenAI的在線聊天機械人ChatGPT 去年底亮相即引起轟動。(Photo by Leon Neal/Getty Images)

ChatGPT是什麼？

ChatGPT是一個經過大量文本數據訓練的人工智能聊天程式，能夠回答用戶提出的複雜問題和要求，包括編寫代碼、創作詩和小說、寫學術論文等。

ChatGPT怎麼玩？需要付費嗎？

ChatGPT是一款免費的線上程式，點擊官網註冊頁面，並輸入具體指令就可與AI進行對話。

ChatGPT是誰開發的？

Chat GPT這一套工具是由位在美國三藩市的 Open AI 開發，其中 Telsa 創辦人 馬斯克也是創辦人之一。不過，2018年時馬斯克因與其他創辦人對發展方向意見分歧，而離開Open AI。

ChatGPT有哪些競爭對手？

ChatGPT的競爭對手包括：Google基於LaMDA推出的程式Bard中國搜索引擎巨頭百度將在3月推出人工智能聊天程式「文心一言」，人工智能企業Anthropic的Claude亦是有力的潛在競爭者。

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