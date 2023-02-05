陳茂波：全面通關帶來正面氣氛　惟經濟恢復有過程

財政司司長陳茂波今（5日）在網誌表示，明天起香港正式與內地全面通關，可以預期，各種公務、商務、旅遊和其他經濟活動也會加快恢復，跨境人員及貨運往返可望穩步增加，料將帶動本港出口、運輸物流、旅遊、零售及餐飲業，並為本港整體經濟帶來更正面、更樂觀的氣氛和展望。

出口貨值錄68年來最大單月跌幅

不過，他提到，最近的經濟數據提示當局仍要保持警惕、謹慎而為。去年12月香港的商品出口貨值按年大跌28.9%，是68年以來最大單月跌幅，亦是連續第八個月下跌。2022年全年計，商品出口貨值累計下跌8.6%。零售銷售貨值去年12月雖然轉跌回升1.1%，惟去年全年仍跌0.9%。

財政司司長陳茂波。（林靄怡攝）

他續指，雖然整體數字未如理想，但去年單計網上銷售的零售貨值達346億元，較前年增長21%，在總銷售中佔比亦提升到10%，比率較前年進一步增加約2個百分點。他認為，只要努力不懈、在轉變中細心尋找新機遇，仍然能穩住現在、開拓未來。

陳茂波又指，2023年儘管本港經濟肯定會比去年好，但外圍環境仍然充滿挑戰和不確定性；而經濟恢復也有過程，無論是航班的恢復、旅客重來、投資增加，也許還需要一些時間才能凝聚更大的動力。

簡約公屋計劃填補房屋供應缺口

陳茂波又提到「簡約公屋」，他指，本屆政府提出興建「簡約公屋」，原意是在相對較短的時間內，為居住環境惡劣的市民提供選項，為他們帶來較快改善環境的希望，特別是未來十年公屋的預測落成量雖將超出目標，惟時間上卻是「頭輕尾重」，意味前五年的落成量缺口顯著，「簡約公屋」計劃正好填補部分缺口，而非長期措施。他認為讓計劃盡快推行，有其實質意義。而社會上對項目有不同方面的關注，政府也正在積極回應。