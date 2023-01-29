陳茂波：收緊財政政策無可避免　未必宜一刀切取消紓緩措施

新一份《財政預算案》將於下月22日公布，財政司司長陳茂波今（29日）發表網誌表示，編製此份預算案的最大挑戰是面對龐大財赤，「節流是必須、開源更重要」。在這情況下，一些推出已有多年的紓緩措施可能需要調整。在考量不同措施時，政府會盡可能緩減對弱勢社群的影響，但對於必須壓縮開支的環節，以至可能須分擔的額外稅負，也希望獲得大家的理解、體諒和支持。



陳茂波指，將近年擴張性財政政策收緊是無可避免並有必要的做法。關鍵是如何讓政策收緊的力度與經濟現況相符合，以及如何讓市民、中小企及社會更容易承受有關的調整。這些都需要仔細審度考量。

陳茂波昨出席節目，與近百位市民就預算案交流意見。（網誌圖片）

他續指，儘管今年經濟將較去年改善，但仍須密切觀察疫後經濟恢復的速度與力度，特別是經濟復蘇之初，市場信心比較薄弱，如在這時候大幅收緊財政開支，可能不利於鞏固復蘇勢頭。

此外，不同行業的經營環境、不同階層打工仔的收入恢復也許有滯後，市民對經濟復蘇的「體感溫度」也許存在落差。考慮到這些因素，即使面對需要縮減公共開支的巨大壓力，但亦未必適宜一刀切取消所有紓緩措施。

財政政策由「相當寬鬆」過渡至「中間偏鬆」

陳茂波提到，下年度的財政政策將由「相當寬鬆」的擴張性取態，過渡至「中間偏鬆」。政府既要聚焦扶持弱勢、更要增強經濟動能，進一步增強市民對經濟改善的信心，但同時也要著力管控公共開支，以維護市場對政府財政穩健的信心。

不過，純粹減少開支，無助於增加未來的收入，故必須兩個目標一併全力全速推進，務求在維持財政可持續性的同時，造就經濟蓬勃發展，且不斷增強發展動能。

《財政預算案》下月發表，陳茂波未有透露會否再派消費券。（資料圖片）

他提到，當局策略是「有為政府」和「高效市場」的更好結合，從過去幾年大力投資創科，到現在吸引企業、招攬人才等舉措，也是希望增強經濟動力，讓創科應用協助傳統產業升級轉型、讓創新科技推動新興產業茁壯成長。對於站在新發展階段的香港，這是經濟能否保持優勢與活力的關鍵所在，也是確保香港長期繁榮穩定發展的鑰匙。

而讓經濟更蓬勃多元的發展、產業更豐富，經濟結構不至於過分集中，從而造就更多優質的就業機會，這關乎到經濟、亦關乎到民生，為《財政預算案》的另一條主要思路。