印度富豪阿達尼旗下企業遭狙擊　印央行行長﹕銀行臨風險敞口有限

印度富豪阿達尼遭美國沽空機構興登堡狙擊後，引發外資對阿達尼旗下整體企業王國以至整個印度市場產生信心危機，印度央行行長重申，當地銀行對阿達尼集團的風險敝口有限，財政部長西塔拉曼則指當地監管機構正審視針對阿達尼的指控，並會「盡責工作」，強調事對不會對印度經濟帶來影響。



《路透》上周末引述消息指出，印度企業事務部開始初步審查阿達尼集團多年來提交的財務報表。

沽空機構興登堡上月刊研究報告質疑阿達尼集團財務造假，終令阿達尼集團旗艦上市公司阿達尼企業臨門剎停規模達近192億元新股配售。

雖然阿達尼集團多次駁沽報告內容，但有外電外述審查公司文件指出，部份持有阿達尼集團系內公司「獨立股東」，與阿達尼家族具有關連。

上市公司獨立股東身份被指與家族有關

《華爾街日報》最新報道，阿達尼家族持股逾74.9%的阿達尼能源，該上市公司「獨立股東」﹑持股4.69%的Opal Investment，實際上與阿達尼家族有關。

報道引述企業存檔資產顯示，Opal Investment由Trustlink International在毛里裘斯註冊成立，而兩間公司的董事之一Louis Ricardo Caillou，亦在一家由阿達尼哥哥Vinod Adani﹑阿達尼家族辦公室行政總裁Subir Mittra出任董事公司「Krunal Trade & Investment」擔任董事。相關文件亦顯示Trustlink為兩間公司的秘書。