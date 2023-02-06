香港與沙特阿拉伯簽訂多項協議　兩地證券交易所簽MOU

行政長官李家超率團出訪中東，於沙特阿拉伯首都利雅德舉行的投資論壇上，兩地簽訂多項協議，當中包括香港交易所（0388）及沙特阿拉伯證券交易所的合作備忘錄（MOU）。港交所行政總裁歐冠昇表示，兩地交易所潛在合作範疇包括ESG領域如碳信用額（Carbon credit）、ETF互掛、人員交流等，目前仍處於非常初期階段。



其他簽訂的協議包括和記港口信託（Hutchison Ports）及沙特阿拉伯能源園區SPARK的MOU；商湯科技（0020）與當地金融區沙特阿卜杜拉國王金融區（King Abdullah Financial District）的合作意向書（LOI）；商湯科技與文旅賽事管理公司Sela簽署MOU；以及香港總商會與利雅德商會Riyadh Chamber of Commerce簽定的MOU等。

李家超於論壇致詞時表示，香港與沙特阿拉伯的合作正進入新階段，兩地政府正討論多項合作協議，涵蓋促進投資和保護、法律、文化交流與合作。目前兩地政府已同意就雙邊投資促進和保護協定展開正式談判，促進雙邊投資流動，亦開始就促進直接投資合作的諒解備忘錄進行談判。

他又指出金管局亦期待加強與沙特阿拉伯的聯繫，今年將率領高級金融代表團前往當地和其他中東地區，探索進一步合作的機會。