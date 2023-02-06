TVB小股東：已委託顧問及律師　準備召開股東特別大會

一班自稱電視廣播（0511）TVB小股東在社交媒體專頁「大台小股東大聯盟」上發出公開信，信內指出公司存有7大過失。今日（6日）「大台小股東大聯盟」稱已經委托顧問及律師準備召開股東特別大會事宜，稍後會正式對向公布有關詳情。



大聯盟在1月30日除向董事局發公開信外，亦透過召集人與傳媒會面，當時召集人指出逾10名香港小股東持有公司5%股權；又指出若TVB在限期前不作回應，會採取進一步行動，隨後稱會聯絡並邀請TVB前20大股東（除Young Lion外）加入大聯盟。

據資料顯示，由非執行董事黎瑞剛及徐敬為首的Young Lion持有22.1%，主席兼執行董事許濤持有1.37%。其他投資者方面，基金Silchester持有14.92%人﹑Dodge & Cox持有9.17%，台灣富豪王雪紅丈夫陳文琦持有3.9%，而大正資本曾透露持有不足5%。

TVB曾發聲明否認指控

對於大聯盟發出的公開信，TVB曾作出回應，指出有關指控內容毫無根據，必須澄清以正視聽。

TVB指，旗艦電視頻道仍為香港最多觀眾收看的電視頻道，黃金時段總收視率維持在25點以上，觀眾份額為77%。而中國內地業務於去年上半年攀升42%。

TVB表示，嚴格遵守上市規則和廣播條例，與股東及持份者保持透明化的管治模式，同時一直致力為股東謀求長遠可持續發展的回報。 對於該公開信內的指控，TVB予以強烈否認並保留法律追究權利。