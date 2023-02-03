小股東指TVB限期前無回應公開信內容　籲股東加入聯盟

電視廣播（TVB，0511）一群小股東於周一（30日）向公司董事局發公開信，信內指出公司存有7大過失，並要求公司於今日（3日）下午5時前作回應。至今日下午5時15分，大聯盟於Facebook專頁發貼文，指出截至5時仍未收到公司董事局回應，大聯盟經全體成員一致同意，將會首先聯絡並邀請TVB前20大股東（除Young Lion外）加入大聯盟。



貼文內又指出大聯盟將會在確定所有新加入大聯盟股東名單後，再按排第2次的記者會，公布有關召開股東特別大會及其他相關事宜。

大聯盟於貼文內呼籲所有TVB股東，若有意加入大聯盟，請以電郵聯絡，並會盡快安排有關登記手續，謝謝各界人士關注。

大聯盟曾於周一開記者會表達訴求

大聯盟在周一除向董事局發公開信外，亦透過召集人與傳媒會面，當時召集人指出逾10名香港小股東持有公司5%股權；又指出若TVB在限期前不作回應，會採取進一步行動，包括不排除聯繫機構投資者﹑召開股東會等，但不會增持。

據資料顯示，由非執行董事黎瑞剛及徐敬為首的Young Lion持有22.1%，主席兼執行董事許濤持有1.37%。其他投資者方面，基金Silchestor持有14.02%人﹑Dodge & Cox持有9.17%，台灣富豪王雪紅丈夫陳文琦持有3.9%，而大正資本曾透露持有不足5%。

公司曾發聲明否認指控

對於大聯盟發出的公開信，TVB於周一時曾作出回應。公司發出聲明指出因應網上流傳的，TVB現作出嚴正聲明，有關指控內容毫無根據，必須澄清以正視聽。

過去數年，香港飽受社會運動和新冠疫情雙重夾擊，在艱辛的大環境下，TVB仍然保持良好的表現，TVB旗艦電視頻道仍為香港最多觀眾收看的電視頻道，黃金時段總收視率維持在25點以上，觀眾份額為77%。而中國內地業務於去年上半年攀升42%。

TVB 十分重視企業管治水平，並嚴格遵守上市規則和廣播條例，與股東及持份者保持透明化的管治模式，在經營好業務的同時一直致力為股東謀求長遠可持續發展的回報。 對於該公開信內的指控，TVB予以強烈否認並保留法律追究權利。