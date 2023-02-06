中港兩地撤防疫措施　渣打升今年本港經濟增長預測至3.2%

渣打發表最新報告，將香港今年經濟增長預測由2.4%上調至3.2%，並將明年增長預測亦由原來的2.5%上調至3.6%。



該行指出隨著中﹑港兩地防疫措施，當中包括旅行限制已撤銷，有助提高今年本港經濟增長預測。同時內地疫情高峰期已過，促使投資者憧憬對內地經濟年內有更佳表現。

由於內地業復蘇漸見清晰，及西方經濟體或面臨更大衰退可能性。該行認為相較在今年上半年，下半年香港經濟復蘇步伐更快。該行調低今年首季經濟增長預測，由1.1%降至0.6%，卻上調第二季經濟增幅，由0.9%升至1.2%，第三季增長預測由4.5%升至5.2%，第四季增長預測由3%升至5.8%。

低失業率為增住戶消費力

該行指出短期瓶頸及人力資源流動性，影響旅行業迅速復蘇，因此預期消費行業在上半年會扮演更重要角色。該行又預期失業率會在低位維持更長時，更強住戶消費力，惟整體勞工市場或會維持令人難以摸索情況。

該行又指出在緊俏的勞動市場，及需求增加，將今年通脹預測由1.9%調高至2.3%。

該行亦指出根據最新對中小企調查，除卻貿易及旅遊業其他行業能從香港經濟重啟受惠，當中包括地產行業。經過去年跌市，地產行業在新一年已漸見平穩可是亦促使政府取消現行調控措施機會下降。該行亦指出低息成為地產行業的動力。

該行表示隨著港元拆息向下趨勢，調低港元拆息預測；並指出若美元兌港元再次上試7.85，市場流動性或再次收緊，亦留意到港元偏向弱勢。