本港去年經濟收縮3.5%　差過政府預期　經濟師料今年經濟可復蘇

政府統計處今日（1日）公布2022年第四季及全年的本地生產總值預先估計數字。2022年第四季本地生產總值較上年同期實質下跌4.2%，而第三季的跌幅為4.6%。本地生產總值下跌主要是由於季內對外貿易表現持續疲弱所致。

2022年全年與2021年比較，本地生產總值實質下跌3.5%，低於政府預期的3.2%。



政府發言人表示，香港經濟在2022年第四季繼續錄得明顯按年收縮。貨物出口跌幅擴大，不過私人消費回復增長。根據預先估計數字，實質本地生產總值在上一季按年收縮4.6%後，在2022年第四季下跌4.2%。經季節性調整後按季比較，實質本地生產總值在第三季下跌2.6%後，在第四季幾無變動。

實質本地生產總值在2021年明顯增長6.4%後，在2022年全年合計收縮3.5%。在外圍環境急劇惡化及跨境陸路貨運受阻下，整體貨物出口大跌。本地需求減弱，先是受本地第五波疫情影響，及後則受金融狀況收緊所拖累。不過，受惠於本地疫情趨穩，社交距離措施隨之逐步放寬，勞工市場情況改善及消費券的發放，私人消費自第二季起有見改善，尤其是接近年底時。

經濟復常可推動私人消費

展望未來，預期香港經濟將在2023年復蘇。雖然先進經濟體增長放緩將繼續為香港的貨物出口帶來挑戰，但預期內地經濟會加快增長，以及跨境貨運限制放寬，應可提供一些支持。隨着旅客的隔離檢疫安排取消和香港與內地恢復通關，預計入境旅遊會強勁反彈，將支持服務輸出的復蘇。

本地方面，經濟前景隨着經濟活動從疫情中走向復常而改善，應能提振2023年的私人消費，勞工市場強勁亦將提供額外支持。固定資產投資也會受惠。

2022年第四季及全年本地生產總值的修訂數字和更詳細的統計數字，以及2023年本地生產總值實質增長的預測，將會在2023年2月22日發表2023至24年度《財政預算案》時公布。

恒生薛俊昇料今年經濟回復增長

恒生銀行經濟研究部主管兼首席經濟師薛俊昇表示：「本港第四季經濟增長較我們原先預期的按年下降3% 遜色，大概反映外圍環境轉差及息口上升的影響。歐美經濟放緩，令本港第四季對外貿易貨量跌幅擴大。另一方面，美國聯儲局持續加息，亦令本地投資繼續下降。不過，防疫措施放寬，加上政府的援助政策，為本港經濟提供一定支持。第四季本地私人消費回復按年正增長，而政府消費開支也保持高單位數的升幅。

未來一年，本港與內地經濟加快復常，相信有助進一步支持本港經濟復甦步伐加快。我們預期今年本港經濟回復增長3.5%。雖然外圍環境不明朗及息口高企的影響繼續存在，但對本港經濟前景審慎樂觀。」

東亞升全年經濟增長至5%

東亞銀行首席經濟師蔡永雄指出，「內地與香港正式通關，我們預期當兩地往來的限制全面放寬，勢將為香港旅遊和零售行業注入強心針，正面效果將傳遞至跨境金融、保險和醫療等各行業，惠及整體消費、投資及就業市場等多方面，並足以抵銷環球經濟不明朗和貨幣政策緊縮的負面影響，故此把2023年香港經濟增長預測從原來的3.5%上調至5%左右，通脹率維持於約1.9%的溫和水平，失業率則加速回落至接近全民就業3%。」

「縱使美聯儲加息週期尚未完結，2023年將再加息兩至三次，但香港銀行的加息幅度將落後於美息，加上香港經濟在與內地正式通關後勢將加快復甦，預期私人住宅樓市將出現前低後穩的格局，全年樓價料於數個百分點內窄幅波動。」

在談及內地經濟時，蔡永雄預期2023年內地經濟增長會較原先的預測為佳。隨著內地有序優化疫情防控措施、金融監管部門從多方面加強對優質房地產開發商的支持，以及中央經濟工作會議提出以穩經濟、提振信心和內需為重點，加強並協調各類宏觀調控政策，推動高質量發展，預期政策效果將逐漸顯現，因此把經濟增長預測由5.2%上調至5.7%。通脹率則維持溫和，全年預測為2.2%。