The ONE百老匯戲院將由MCL接手　去年夥英皇進駐荷里活廣場

在過去兩年，香港有多間戲院宣布結業，其中百老匯旗下位於鑽石山廣場的戲院，以及位於尖沙咀The ONE的戲院，先後在去年3月，以及即將於今年2月26日後結業。而兩間戲院均獲豐德麗（0571）旗下的MCL接手。



翻查資料顯示，豐德麗於2021年1月25日已發公告，指出與The ONE訂立租約，從2023年4月8日起，租用商場6至11樓的戲院部份，有關租約長達10年。總基本租金為1.225億元，另可能繳納每月營業額租金。

當時豐德麗指出縱使新冠肺炎疫情帶來挑戰，但是對基本娛樂需求仍抱持審慎樂觀態度，及一直探索進一步擴大其於戲院行業的機遇。鑒於物業所處的戰略位置，認為該戲院對未來公司的戲院營運有所助益，及進一步提升公司作為主要多廳戲院營運商的市場定位。

The ONE戲院料今年第三季營運

至去年10月，豐德麗公布截至去年7月底的全年業績時，指出The ONE的戲院預期在2023年第三季開始營運。

在該份業績公告內，豐德麗亦指出與英皇影院在荷里活廣場合作開辦的新戲院，已在當年7月起開始營運。該戲院前身正是由百老匯經營。

除卻上述兩間戲院外，豐德麗亦預告在2023年第2季，位於啟德的新戲院開始營運。