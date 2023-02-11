土耳其地震｜GOGOX周末設街站　助收集物資及提供津貼

土耳其東南部2月6日發生7.8級地震，死亡人數已超過2.1萬人。為支援土耳其災區人士，本港物流平台GOGOX（快狗打車）（2246）響應土耳其駐港領事館籌集應災物資，將設立街站，收集市民捐贈的物資，並為本地物流提供援助及津貼。



GOGOX表示，是次收集物資時間為本周星期六（2月11日）及星期日（2月12日）。當中2月11日的三個街站分別位於，新界大埔運頭坊運頭角道休憩處（早上10時至下午1時）、香港西營盤正街街市（下午2時至5時）、啟祥道 9 號地下信和工商中心地下 8 號鋪捌號車房 / GOGOX 夥伴服務中心（下午2 時至5時）。

至於2月12日的三個街站分別新界屯門新墟鹿苑街錶位（早上10時至下午1時）、新界大圍田心村公廁錶位（下午2時至5時）、啟祥道9號地下信和工商中心地下8 號鋪捌號車房 / GOGOX 夥伴服務中心（下午 2 時至5 時）。

如未能親身前往街站，透過GOGOX 應用程式落單，送至集中收集地點為啟祥道9號地下信和工商中心地下8 號鋪捌號車房 / GOGOX 夥伴服務中心，可使用優惠碼「HELPTURKEY」，GOGOX將會津貼一半運費，上限為每單50元。

土耳其駐港領事館正收集冬天衣物、電筒、帳蓬及睡袋等物資，並須為全新或未曾使用。GOGOX呼籲，為更加妥善分類物資，所有熱心人士可以將物資包裝妥當及於包裹外貼上物資清單。