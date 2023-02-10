土耳其地震｜領事館募集物資 港女掃$12店半價禦寒衣物賑災籲盡幫

土耳其東南部2月6日發生7.8級地震，土耳其及敘利亞官方死亡人數已逾2萬人。日前土耳其駐港總領事館8日呼籲民眾捐贈物資應災，Mil Mill 喵坊及東瀛遊亦宣布將代收衣物賑災。有女網民發文分享$12店限時冬日服飾半價，更大掃禦寒衣物賑災送暖，籲大眾幫得就幫。



女網民於「12蚊店關注組」發文，分享Living Plaza、Daiso Japan的冬日服飾半價優惠，並指已趁有優惠，盡量掃厚實的手套和襪子賑災。不少人都留言大讚這位網民有心，好人有好報，亦有不少人關注其他分店有沒有存貨，希望仿效這位網民捐贈物資。不過優惠提早至2月10日完結。

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優先需要物資清單

土耳其駐港總領事館將收集物資，於2023年2月13日晚上前寄往災區，領事館亦表明只接受全新物品，不接受使用過的二手物品。

最緊迫需要的物資



．帳篷

．毯子

．暖爐（不包括電池）

．頸巾、手套、帽

．保溫瓶、水杯

．手電筒（不包括電池）

．保暖衣物

．睡袋

．躺椅

．床褥

．枕頭

．尿片

．衛生用品（凝膠、牙膏等不含液體的物資）

其他



．冬季服裝（成人和兒童）

．大褸、羽絨

．防水雨衣

．長靴、短靴

．毛衣

．褲

．襪

．內衣褲

社區自發物資籌集點

紙包飲品盒回收商「Mil Mill 喵坊」宣布會代收全新冬季衣物代送災區。

喵坊回收點

2月10日至2月11日16:00 前（心醫館，屯門置樂花園地下8-9號舖）

2月11日 09:30-12:45（荔枝角道63號地舖三興）

2月11日09:30-15:00（旺角塘尾道60號 福康工業大廈402室三興）



東瀛遊開放3間分行作為物資籌集收集站，收集時間由2月10日至2月12日晚上7時。

東瀛遊回收點

銅鑼灣：百德新街2-20號 恆隆中心7樓705室（電梯按7字)

沙田分行：連城廣場旅遊廊707室（電梯按7字）

旺角分行：彌敦道636號 招商永隆銀行中心5樓505室（電梯按5字）

開放時間：11:00至20:00（星期六 / 日至19:00）



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