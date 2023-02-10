土耳其地震｜紅十字會籲捐款：敘難民異國受災　亟需燃油、屍袋

周一的7.8級地震重創土耳其與敘利亞，在震後首三日，敘利亞西北部沒有人道主義救援物資進入，惟有部分受災者遺體被從土耳其送達。他們都是因敘利亞內戰期間逃往土耳其的難民，不料因一場大地震最終客死他鄉。

在當地參與救災的紅十字會強調，土敘兩國現有超過2000萬人需要急緊援助，呼嘯伸出援手。

【內文附捐款途徑】



香港紅十字會國際及賑災服務高級項目協調主任曾曉敏指，土耳其是最大的接收敘利亞難民的國家，而受災地區亦恰好是接收了大量敘利亞難民的區域。「現在有360萬敘利亞難民在土耳其境內，而這次的災難最少影響了180萬在土耳其的敘利亞難民。」

這些從土耳其運回的難民遺體被裹在屍袋、藍色防水布或五顏六色的毯子裏，裝在小貨車裏。他們的名字被潦草地寫在紙上，供在嚴寒中等待的親屬在敘利亞一側接收他們的親人。

截至發稿前，土耳其、敘利亞震後死亡人數已超過2.1萬人。土耳其境內死者逾1.7萬，敘利亞當局報告死亡人數為3,377人。

「那些沒死在敘利亞的人，死在了土耳其。」

據《紐約時報》報道，本周二（7日）有85具敘利亞難民的遺體從敘利亞西北部過境點Bab al-Hawa抵達。8日，另有幾十具遺體送達。

37歲的Ahmad al-Yousef對《紐約時報》記者表示：「那些沒有死在敘利亞的人，死在了土耳其。」周二晚他隨其他親戚一起在過境點等待認領13歲女孩Yara Ibnayat的遺體。當日這個女孩被搜救人員從廢墟中挖出，她的父母和一個兄弟還被埋在瓦礫下。al-Yousef說：「我們希望那些死去的人能回來。我們希望他們能被葬在家人中間。」

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隨着炮擊和空襲加劇，al-Yousef的表親在2013年逃離了他們在敘利亞中西部的哈馬省（Hama）的一個小村莊，搬到了一個靠近土耳其邊境的地方，此後又為尋求生計而跨越邊境抵達土耳其。

曾曉敏指：「可以想像在土耳其境內生活的敘利亞難民，已經離開了自己的家鄉在新的國家落腳。當他們已經逐漸恢復自己的生活時，又突如其來發生大的災難，對他們來說是一種雙重的打擊。」

燃料不足阻運輸

曾曉敏指，由於敘利亞目前氣溫低至零度以下，當地除了經歷多年衝突，更出現霍亂，亟需受災者提供的帳篷、被子等禦寒物資、甚至用來存放遺體的屍袋。此外，因水利設施遭到破壞，用於預防霍亂擴散的清潔食水供應亦十分重要。

她還表示，雖然現在當地道路破壞的實際情況並不明了，但當兩地都遭受地震襲擊時，物資運送十分困難。

燃油的緊缺更加劇了運送的難度。她補充指，寒冷天氣下無論是土耳其還是敘利亞的燃油供應都十分緊張，而「敘利亞經過了12年的衝突後，資源供應即使在地震發生之前就已經很困難」，情況十分令人憂慮。

內戰後敘利亞問題未解 阻礙人道救援

目前有關敘利亞北部營救情況仍難詳盡掌握，內戰後的處境使當地振災更為困難，敘利亞政府備受國際社會孤立。敘利亞大馬士革方面指摘美國歐盟沒有取消對阿薩德政府的制裁，令敘利亞災民難以獲得外界提供的援助。

美國《紐約時報》則報道，敘利亞政府以保護主權為由，只允許北部敘土邊境上的Bab al-Hawa過境通道用於運送救援物資，使得過境點Bab al-Hawa成為聯合國向反對派控制區提供援助的生命線。報道指，地方政府官員此前聲明該過境點仍向人道主義行動開放，但地震發生三日內，只有受土耳其醫院認證的逝者遺體得以通過這裏運往敘利亞。直到周四（9日），第一輛聯合國救援物資車才得以從這裏入境。

紅十字會的行動



香港紅十字會已即時撥出港幣 40 萬元支持是次地震之救災工作，其中包括購買 3,765 張熱毯 派發予在寒冬中流離失所的災民，並緊密與國際紅十字會商討進一步的賑災行動。香港紅十字 會現發出「土耳其-敘利亞地震 2023 緊急呼籲」，希望社會各界及市民慷慨解囊，以善款支援 當 地 的 賑 災 、 災後恢復重建及備災減災等人道救援工作。



詳情見呼籲專頁：https://www.redcross.org.hk/tc/Turkiye-Syria_Earthquake_2023_Appeal.html