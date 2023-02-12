陳茂波形容三年疫情如「馬拉松」　冀預算案為港復蘇提供引領

第25屆渣打香港馬拉松今日（12日）舉行，財政司司長陳茂波出席馬拉松頒獎禮後發表網誌，形容過去三年香港好像跑了一場「馬拉松」或經歷了一次「壓力測試」，挺過了社會民生的考驗、經濟下行的挑戰，實守住了金融體系和社會的穩定。

他認為，經過前段的低迷期，經濟、社會、企業和個人都需要休養調息，就如長跑過後，跑手也需要適當的紓緩伸展，讓身體更好調整和復元。不過，他相信，經過壓力、鍛鍊和適當調息，社會和經濟也有望像身體一樣達致「超量恢復」，變得更有靭力和爆發力，整體表現將攀上更高的新台階。

陳茂波續指，每個復蘇都有過程，發展也必然有階段，香港正朝著逐步改善、持續向好的態勢向前。

距離發表新一年度《財政預算案》尚有不足兩星期，陳茂波指，正努力敲定預算案的內容。每年籌備預算案都充滿挑戰，而挑戰的背景和內容都不盡相同。今年的挑戰在於經濟在乍暖還寒之際、復蘇勢頭還需要加固之時，如何一方面穩住民生和經濟、增添發展動能、謀劃未來；另一方面要保持財政紀律，維持公共財政的可持續性，當中需要創意和適當的平衡。

他希望新一份預算案能為香港的復蘇提供穩定的鋪墊和引領，並透過積極投資未來，為香港開拓更廣闊的發展空間，更好把握國家的發展戰略和宏大亮麗的發展前景。