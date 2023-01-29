預算案｜陳茂波：收緊財政政策不可免　未必一刀切撤舒緩措施

正就下年度財政預算案進行諮詢的財政司司長陳茂波指，隨著社會步入後疫情階段，內地和香港逐步有序通關，預計今年的經濟肯定比去年好；加上赤字龐大和儲備大減，他坦言無可避免要收緊財政政策，但強調不會一刀切取消舒緩措施。



陳茂波今日（29日）在網誌發文指，編製下年度預算案的最大挑戰，是面對龐大財赤，「節流是必須、開源更重要」。他又指政府財政儲備降至八千億水平，相當於政府十二個月開支，下年度的財政政策將由「相當寬鬆」的擴張性取態，過渡至「中間偏鬆」。



他坦言，一些推出多年的紓緩措施可能需要調整，但承諾盡可能緩減對弱勢社群的影響，但對於必須壓縮的開支，以至可能須分擔的額外稅負，希望獲市民的理解、體諒和支持。



陳茂波指，今年經濟將較去年改善，但仍須密切觀察疫後經濟恢復的速度與力度，特別是經濟復蘇之初，市場信心比較薄弱，如在這時候大幅收緊財政開支，可能不利於鞏固復蘇勢頭。此外，不同行業的經營環境、不同階層打工仔的收入恢復也許有滯後，市民對經濟復蘇的「體感溫度」也許存在落差。考慮到這些因素，即使面對需要縮減公共開支的巨大壓力，但亦未必適宜一刀切取消所有紓緩措施。

不過，他表明在財政政策由「相當寬鬆」的擴張性取態，過渡至「中間偏鬆」期間，既要聚焦扶持弱勢、更要增強經濟動能，進一步增強市民對經濟改善的信心，但同時也要著力管控公共開支，以維護市場對政府財政穩健的信心。

儲備水平跌至相當於十二個月政府開支

他解釋，過去幾年的連續的擴張性財政政策，令財政儲備大幅下降到八千億的水平，相當於約12個月的政府開支，遠低於三年前、相等於二十多個月開支的水平。面對經濟及市道受壓，政府在非常時期採取非常措施，穩住民生。

陳茂波強調，隨著經濟回穩、財政措施必須作出相應調整，這是負責任的做法，亦符合《基本法》第107條所提出的原則。公共財政的可持續性，是香港社會和經濟穩定繁榮發展的基本要素之一。香港作為細小、全開放型的經濟體，需要有充足的財政實力，才能抵禦外圍變化所帶來的風險。

陳茂波：純粹減開支無助增收入

不過，他認為純粹減少開支，無助於增加未來的收入，必須兩個目標一併全力全速推進，務求在維持財政可持續性的同時，造就經濟蓬勃發展。他指：「發展是硬道理，經濟發展得好，我們才有財力回應各項社會民生的訴求」

陳茂波指，當局的策略是「有為政府」和「高效市場」的更好結合，從過去幾年大力投資創科，到現在吸引企業、招攬人才等舉措，也是希望增強經濟動力，讓創科應用協助傳統產業升級轉型、讓創新科技推動新興產業茁壯成長。

他形容，這是經濟能否保持優勢與活力的關鍵所在，也是確保香港長期繁榮穩定發展的鑰匙。讓經濟更蓬勃多元的發展、產業更豐富，經濟結構不至於過分集中，從而造就更多優質的就業機會，這關乎到經濟、亦關乎到民生。這是《財政預算案》的另一條主要思路。