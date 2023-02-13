領展上市17年來首次供股籌188億元　今早復牌股價即急瀉15%

領展（0823）於上周五（10日）宣布以5供1方式，供股集資188億元，供股價為44.2元，較上周四（9日）收市價折讓近3成。領展今早復牌，開市挫15%，報53.4元。



領展指出供股規模為4.256億個單位。領展又指出，若是未償還的可換股債券悉數轉換，供股規模將增至4.377億個單位，集資額為193億元，淨集資額為190億元。

3大原因致供股

執行董事兼行政總裁王國龍表示，供股主要有三個原因，包括將淨負債率降至低於20%；由於利率持續正常化下，房地產市場重新定價的同時，領展有足夠實力投資；及與其他資本夥伴合作，促進「領展3.0戰略」計劃。

王國龍指，俗話說「好天斬埋落雨柴」，斬好柴不代表會落雨，因此供股價不代表對後市的睇法，強調領展「唔會為融資而融資，為出售而出售，為收購而收購」，所有買賣都是以提升競爭力為主。

王國龍表示供股價不代表對後市的睇法。（資料圖片）

認有即時攤薄效應

王國龍又表示，是次供股時仍未有具體投資項目，惟預留資金可保持競爭力，部份用於償債後，會進行定期或活期存款等短線投資，未來將資金投入新投資項目時，亦會帶來可觀回報。

首席財務總裁黃國祥亦表示，供股下的確會令基金單位持有人面對即時攤薄效應，但資金用於償債，可減少利率支出的成本，同時期或活期存款等會有利率收入，收購項目後亦會帶來回報，令基金單位有增長，因此攤薄僅屬短期情況。