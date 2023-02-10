領展供股　王國龍：好天斬埋落雨柴　長遠會增長攤薄問題屬短暫

領展（0823）宣布以「五供一」方式供股集資188億元，供股價為44.2元，為上市以來首次。執行董事兼行政總裁王國龍表示，供股主要有三個原因，包括將淨負債率降至低於20%；由於利率持續正常化下，房地產市場重新定價的同時，領展有足夠實力投資；及與其他資本夥伴合作，促進「領展3.0戰略」計劃。

王國龍指，俗話說「好天斬埋落雨柴」，斬好柴不代表會落雨，因此供股價不代表對後市的睇法，強調領展「唔會為融資而融資，為出售而出售，為收購而收購」，所有買賣都是以提升競爭力為主。

王國龍表示供股價不代表對後市的睇法。（資料圖片）

認有即時攤薄效應

王國龍又表示，是次供股時仍未有具體投資項目，惟預留資金可保持競爭力，部份用於償債後，會進行定期或活期存款等短線投資，未來將資金投入新投資項目時，亦會帶來可觀回報。

首席財務總裁黃國祥亦表示，供股下的確會令基金單位持有人面對即時攤薄效應，但資金用於償債，可減少利率支出的成本，同時期或活期存款等會有利率收入，收購項目後亦會帶來回報，令基金單位有增長，因此攤薄僅屬短期情況。

至於早前提及的新加坡物業收購，與供股無直接關係，公司正與當地銀行洽談貸款條件，亦會引入資本夥伴，但實際情形尚未落實。

若果未尋獲合適投資項目，領展首席企業發展總裁譚承蔭回應指，目前仍在尋找投資項目，一旦所得資金未能運用，會考慮以其他方法利用，未有正面會否以分派形式給予基金單位持有人。