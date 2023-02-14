日本雞蛋控注意！　當地批發價創下1992年以來新高！

香港人素有鍾愛食日本雞蛋，當地出口的雞蛋中，92%目的地正是香港。去年整個香港市場，消耗量高達4億隻。不過有日後市民想食味道可口的日本雞蛋，或有機會捱貴蛋。雖然蛋價在過去數十年一直保持穩定，可是近期卻出現波動，最新批發價升至每公斤335日圓（約20日圓），再創30年新高。



據日本《TBS》電視台報道，由於當地禽流感疫情擴大，當地已有1,300萬隻蛋雞因疫情而被撲殺，佔整體飼養雞隻數量1成，連帶雞蛋供應量下降。

飼料價升亦間接推高蛋價

大型雞蛋批發商JA全農雞蛋表示，作為雞蛋批發價格標準的東京地區M號雞蛋每公斤價格，周二（14日）升至335日圓，創1993年開始公布統計數字以來的最高紀錄。

日本雞蛋價格自去年底開始出現波動，除了因禽流感要撲殺雞隻外，雞隻飼料價格飆漲也是主要原因。

去年輸港雞蛋4億隻

香港人對日本出產的產品相當支持，據《朝日新聞》日前報導指，日本對香港的生雞蛋出口逐年增長。按日本養雞協會指，去年的出口量增長30%、達到約 28,250 噸；在過去三年內大增3.3倍。送往香港的雞蛋多達4億隻，佔日本雞蛋總出口量的92%。

除卻雞蛋外，其外日本出產的食品亦受到港人歡迎。至2020年為止連續16年，香港一直位居日本農林水產物和食品輸出排行榜首位。去年則位列第二，僅次於內地市場。

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港人人均消費日本進口食材逾1700元

日本農林水產省在2月3日發佈的「2022年の農林水産物・食品の輸出実績」，指出日本去年的輸出總額達1.4148萬億日圓（大約843億元），為史上最高。

當中香港位於輸出額排行榜的第2位，佔2,086億日圓（大約124.3億元）。而第1位的中國和美國則分別佔2,783億日圓（大約165.9億元）及1,939億日圓（大約115.6億元）。雖然香港去年因疫情暫停堂食令輸出額稍微下降，不過若以人均消費計算，內地的人均消費只有199日圓（大約12元），但香港人均消費則高達2.8575萬日圓（大約1,703元）；有相當大的差距。