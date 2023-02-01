AEON周三優惠日最平$3！必搶日本士多啤梨、$25大米、$20日本雞蛋
撰文：草莓泡芙
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【AEON優惠】AEON超市本週再推周三特價日，逾30款AEON優惠產品劈價，其中包括$45日本士多啤梨、$3金象牌粉絲、$5維記牛奶、$15魚肉燒賣、$25大米等。同場更有多款新鮮食物、急凍食品以均一價$5、$10及$15等發售，全線分店都有優惠！
AEON周三優惠日最平$3！必搶日本士多啤梨、$25大米、$20日本雞蛋
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AEON周三新鮮日繼續有多款產品減價發售，多款零食、急凍食品、蔬果、飲品低至$3起，超過30款人氣商品有優惠！
AEON周三新鮮日期間，多款零食飲品及新鮮食材分別以均一價$5、$10、$15等發售，當中百福豆腐、維記牛奶及童星點心麵等只售$5！另外還有低至$3的食品，包括出前一丁薯片及金象牌龍口粉絲。
正值士多啤梨季尾，是次AEON周三新鮮日，日本香川縣的士多啤梨只售$45。一向深受歡迎的日本雞蛋，每盒售$20，2盒只需$38。另還有$10維他蘋果綠茶、法邊豆、灣仔碼頭水餃、$15魚肉燒賣及$25五湖大米等。
AEON 周三新鮮日
推廣日期：2月1日
推廣場地點：全線AEON（AEON STYLE 旺角及油塘提供海報內部份商品）
1. AEON特價日優惠日期為？
AEON逢星期三舉行優惠日「周三新鮮日」，多款食材、新鮮蔬果、油鹽家品都有優惠，詳情可參閱內文。
2. AEON優惠周三特價日適用門市？
AEON優惠周三特價日適用門市，包括荔枝角店、九龍灣店、九龍城店等等，詳情可參閱內文。