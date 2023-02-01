【AEON優惠】AEON超市本週再推周三特價日，逾30款AEON優惠產品劈價，其中包括$45日本士多啤梨、$3金象牌粉絲、$5維記牛奶、$15魚肉燒賣、$25大米等。同場更有多款新鮮食物、急凍食品以均一價$5、$10及$15等發售，全線分店都有優惠！

AEON周三優惠日最平$3！必搶日本士多啤梨、$25大米、$20日本雞蛋

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（圖片來源：AEON）

AEON周三新鮮日繼續有多款產品減價發售，多款零食、急凍食品、蔬果、飲品低至$3起，超過30款人氣商品有優惠！

AEON周三新鮮日期間，多款零食飲品及新鮮食材分別以均一價$5、$10、$15等發售，當中百福豆腐、維記牛奶及童星點心麵等只售$5！另外還有低至$3的食品，包括出前一丁薯片及金象牌龍口粉絲。

正值士多啤梨季尾，是次AEON周三新鮮日，日本香川縣的士多啤梨只售$45。一向深受歡迎的日本雞蛋，每盒售$20，2盒只需$38。另還有$10維他蘋果綠茶、法邊豆、灣仔碼頭水餃、$15魚肉燒賣及$25五湖大米等。

（圖片來源：AEON）

AEON 周三新鮮日

推廣日期：2月1日

推廣場地點：全線AEON（AEON STYLE 旺角及油塘提供海報內部份商品）

