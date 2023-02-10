日媒揭香港佔日本雞蛋輸出9成！港人年食4億隻日本蛋人均消費驚人

港人一向熱愛日本食品，除了魚生之外，由日本輸入的蛋、酒、牛肉和水果等都有不少人購買。日前日媒就報導指日本輸出至香港的雞蛋在去年急升，數量高達4億隻，更是佔日本雞蛋總輸出的92%！



（《朝日新聞》截圖）

日媒《朝日新聞》日前報導指，日本對香港的生雞蛋逐年增長。按日本養雞協會指，去年的出口量增長30%、達到約 28,250 噸；在過去三年內大增3.3倍。送往香港的雞蛋多達4億隻，佔日本雞蛋總出口量的92%。

（《朝日新聞》截圖）

香港至2020年為止連續16年，一直位居日本農林水產物和食品輸出排行榜首位。日本農林水產省在2月3日發佈的「2022年の農林水産物・食品の輸出実績」，指出日本去年的輸出總額達1兆4148億円（大約港幣84.3億元），突破史上最高紀錄。

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當中香港位於輸出額排行榜的第2位，佔2,086億円（大約港幣124.3億円）。而第1位的中國和美國則分別佔2,783億円（大約港幣165.9億元）及1,939億円（大約港幣115.6億元）。雖然香港去年因疫情暫停堂食令輸出額稍微下降，不過若以人均消費計算，中國內地的人均消費只有199円（大約港幣12元），但香港人均消費則高達2萬8,575円（大約港幣1,703元）；有相當大的差距。

另外，報告數據指港人去年買少了雞蛋、煙和日本酒。而蘋果、帆立貝和珍珠的輸出額則有增長。

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