嘉信理財維持今年底前減息預期　偏好高派息及高現金流企業

嘉信理財發表2023年美國市場展望報告，該行基於經濟衰退風險、通脹下降以及薪酬增幅減慢，傾向認同聯儲局很可能於2023年底前減息。



理財顧問林長傑表示，現時有無數信號支持可能實現軟著陸，但同時有證據指向經濟衰退的可能性。長遠而言，嘉信理財預期通脹將繼續回落，令聯儲局可以放緩其貨幣緊縮政策。

稱無意調整對利率走勢預測

該行認為，1月份美國消費物價指數（CPI）為6.4%，儘管高於市場預期，但並非遠離預期值，而且CPI牽涉不同指標，包括中國開放市場後對物價造成的短期影響。林長傑稱，該行將繼續留意物價數據，在年中檢視通脹水平，認為目前無須調整對利率走勢預測，維持對年底前減息的預期。

隨著美國經濟有可能出現衰退，林長傑相信高利率影響需要至少半年至一年時間才能反映於經濟數據，屆時會對美股估值造成影響。

該行建議，在行業板塊選股方面，傾向一些高派息及高現金流的企業，例如是通訊服務、醫療保健及公用事業。該行又認為，投資者應該更加專注於國際股票，多於美股市場，認為包括中概股在內的國際股票會比美國股票更佳。

籲注意環球優質債券

此外，嘉信理財又建議投資者注意環球優質債券，尤其在美國掉頭減息之前，應及早鎖定較高息的長年期債券。

對於近期中美關係再趨緊張，林長傑認為相關影響比較細，在投資市場層面上，應該比較著重通脹數據、製造業數據等。