國泰1月載客量破百萬人次　疫情爆發後首次　正為復活節航班準備

國泰（0293）公布1月份客﹑貨運量數據。公司指出上月載客量達103.18萬人次，為新冠肺炎爆發以來，首次當月客運量逾百萬人次；若與去年1月相比，客運量增幅達到40.78倍。貨運量為9.51萬噸，按年增28.1%。

公司指出上月的客﹑貨量數據，持續正面反映公司積極重建，及恢復香港國際航空樞紐航班網絡。同時指出正努力增加未來數月航班運力，為復活節作準備。



客運載率增加至86.8%

公司指出，上月載客量103.18萬人次，按年增加40.78倍，收入乘客千米數按年增加38.07倍。乘客運載率增加46.4個百分點至86.8%，以可用座位千米數計算，運力增幅為17.2倍。

貨運方面，上月貨運量為9.51萬公噸，按年增加28.1%，不過公司亦指出去年1月因應付更嚴謹的檢疫措施，旗下長途載貨航班停止運作7天。公司又指出上月貨物收入噸千米數按年增加140.9%，運載率下跌14.4個百分點至62.2%，以可用貨物噸千米數計算的運力，按年增加196.8%。

國泰顧客及商務總裁劉凱詩指出，公司在今年有個好開始，上月載客量更是自疫情爆發以來首度錄得逾百萬人次，日均載客量為3.3萬人次，較去年12月的2.6萬人次增加，客運運力則按月增加18%。

公司又指出1月繼續增加航點，包括西安與布吉（普吉島）。

國泰聲明上月載客量逾百萬人次。（梁晉穎攝）

月底每周往返內地航班將增至逾百對

她亦指出自香港與內地從1月8日起恢復免檢疫通關後，由香港或經香港轉往內地的航班需求遞增，因此增加往返香港至內地航班。至1月底時每日往返上海的航班有3對，每周往返北京的航班則有11對。

劉凱詩指出，國泰正努力盡可能增加未來數月的客運航班運力，為復活節作準備，又預期往返內地，包括點對點直航及經香港轉機的接駁航班需求會增長，會盡快為顧客提供更多航班選擇，又指出至本月底時往返內地14個城市的航班，將增至每周逾100對。

貨運方面，她指出需求在農曆新年後需時回復，預料區域航線的貨運會如常較長途航線更快回復。