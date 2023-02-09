直擊國泰飛機餐廚房　經濟艙增港式蛋撻　地面空中吃出不同甜味

香港走出新冠疫情陰霾，航空業逐漸復甦。出外旅遊乘坐飛機，其中一環就是飛機餐。《香港01》直擊國泰航空飲食服務的航膳廠房，其面積相等13個足球場，最高紀錄曾日煮10萬餐數，當中設有8小時製造6,000份奄列的奄列機。為迎接航空業復甦，該公司預計首季增聘180人。



過去曾遭網民批評的國泰雞卷原來已成歷史，不少人久違的飛機餐將有新款式，其中最近推出港式曲奇皮的蛋撻，其曲奇皮仍保持一定脆口，味道則偏甜，廚師解釋身處高空時，味覺會變淡，故地上品嚐飛機餐時，味道一般較濃味，經濟客艙乘客也可享用。



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飛機餐廚房大如13個足球場 奄列機一分鐘製奄列

國泰航空飲食服務由國泰航空全資擁有，其航膳廠房面積達73,400 平方米，相等於13個足球場，最高產能為每日14萬餐數，為14間航空公司提供膳食。

記者參觀了廠房部份位置，當中設有奄列機不斷製造奄列，機械先向煎鑊倒下食油，然後添上蛋漿，工作人員再晃動煎鑊，並加上蘑菇。此時，奄列已大致成形，另一名職員將蛋捲上，並放上器皿，整個過程毋須一分鐘。

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另外，廠房亦有自動擺盤機，器皿放在輸送帶上，職員再放置食材。此外，為了運送餐車，廠內設餐車運輸系統， 以吊架運輸餐車，容量為740個吊架，以及1,480 架餐車。

「因航雞卷」走入歷年 蛋撻用機上食用特製配方

廠房可製造中式、西式、日式、印度菜、中東菜、東南亞美食、清真及猶太餐等菜式，航班上的餐單亦會定期更換。據廚師透露，被戲稱為「因航雞卷」的雞卷原來已於去年成為歷年。

近期國泰希望提供更多香港特色的食物，故經過9個月研發，終於製成航機上食用的港式曲奇皮的蛋撻，為保持新鮮，不會提供隔夜蛋撻，而且為配合高空上進食，蛋漿與水的比例亦需特別調配。

港式曲奇皮蛋撻依據供航機上食用的特製配方製造。（陳葦慈攝）

蛋漿偏甜 顧及乘客身處高空時味覺偏淡

記者試食蛋撻，其曲奇底仍有一定鬆脆，但蛋漿偏甜。廚師解釋，身處高空時，味覺會偏淡，因此飛機餐會較濃味。值得留意的是，即使身處經濟客艙也可品嚐蛋撻，長途機或短途機都有可能一嚐。問到會否研發酥皮蛋撻，他笑言由於高空氣壓不同，酥皮更易鬆散，故需時研究。

麥奀雲吞麵、煲仔飯特供商務客艙

除了蛋撻，亦有其他港式食品，包括麥奀世家的雲吞麵，以及蝦乾海味肉餅煲仔飯，兩者只於商務客艙提供。雖然名為煲仔飯，但航班難以用煲盛載，廚師透露徼妙在於嘗試製造飯焦的感覺，令口感鬆脆。

首季急增聘180人迎接復蘇

現場所見，現時製餐數量約為4萬多份，為疫情前的約四成。國泰航空飲食服務（香港）行政總裁李載欣表示，現時廠房疫情前高峰有約2,700名員工，現時只餘下約1,400名，隨着航空業復甦，今年第一季預料增聘180人，下周會舉辦招聘會；之後會再根據航班數量，再增聘人手，料涉數百人。她又指，疫情下業務更多元化，例如生產月餅等節日食品。