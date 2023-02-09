直擊國泰飛機餐廚房　經濟艙增港式蛋撻　地面空中吃出不同甜味

撰文：黃偉倫
出版：更新：

香港走出新冠疫情陰霾，航空業逐漸復甦。出外旅遊乘坐飛機，其中一環就是飛機餐。《香港01》直擊國泰航空飲食服務的航膳廠房，其面積相等13個足球場，最高紀錄曾日煮10萬餐數，當中設有8小時製造6,000份奄列的奄列機。為迎接航空業復甦，該公司預計首季增聘180人。

過去曾遭網民批評的國泰雞卷原來已成歷史，不少人久違的飛機餐將有新款式，其中最近推出港式曲奇皮的蛋撻，其曲奇皮仍保持一定脆口，味道則偏甜，廚師解釋身處高空時，味覺會變淡，故地上品嚐飛機餐時，味道一般較濃味，經濟客艙乘客也可享用。

+3

飛機餐廚房大如13個足球場　奄列機一分鐘製奄列

國泰航空飲食服務由國泰航空全資擁有，其航膳廠房面積達73,400 平方米，相等於13個足球場，最高產能為每日14萬餐數，為14間航空公司提供膳食。

記者參觀了廠房部份位置，當中設有奄列機不斷製造奄列，機械先向煎鑊倒下食油，然後添上蛋漿，工作人員再晃動煎鑊，並加上蘑菇。此時，奄列已大致成形，另一名職員將蛋捲上，並放上器皿，整個過程毋須一分鐘。

+2

另外，廠房亦有自動擺盤機，器皿放在輸送帶上，職員再放置食材。此外，為了運送餐車，廠內設餐車運輸系統， 以吊架運輸餐車，容量為740個吊架，以及1,480 架餐車。

「因航雞卷」走入歷年　蛋撻用機上食用特製配方

廠房可製造中式、西式、日式、印度菜、中東菜、東南亞美食、清真及猶太餐等菜式，航班上的餐單亦會定期更換。據廚師透露，被戲稱為「因航雞卷」的雞卷原來已於去年成為歷年。

近期國泰希望提供更多香港特色的食物，故經過9個月研發，終於製成航機上食用的港式曲奇皮的蛋撻，為保持新鮮，不會提供隔夜蛋撻，而且為配合高空上進食，蛋漿與水的比例亦需特別調配。

港式曲奇皮蛋撻依據供航機上食用的特製配方製造。（陳葦慈攝）

蛋漿偏甜　顧及乘客身處高空時味覺偏淡

記者試食蛋撻，其曲奇底仍有一定鬆脆，但蛋漿偏甜。廚師解釋，身處高空時，味覺會偏淡，因此飛機餐會較濃味。值得留意的是，即使身處經濟客艙也可品嚐蛋撻，長途機或短途機都有可能一嚐。問到會否研發酥皮蛋撻，他笑言由於高空氣壓不同，酥皮更易鬆散，故需時研究。

麥奀雲吞麵、煲仔飯特供商務客艙

除了蛋撻，亦有其他港式食品，包括麥奀世家的雲吞麵，以及蝦乾海味肉餅煲仔飯，兩者只於商務客艙提供。雖然名為煲仔飯，但航班難以用煲盛載，廚師透露徼妙在於嘗試製造飯焦的感覺，令口感鬆脆。

首季急增聘180人迎接復蘇

現場所見，現時製餐數量約為4萬多份，為疫情前的約四成。國泰航空飲食服務（香港）行政總裁李載欣表示，現時廠房疫情前高峰有約2,700名員工，現時只餘下約1,400名，隨着航空業復甦，今年第一季預料增聘180人，下周會舉辦招聘會；之後會再根據航班數量，再增聘人手，料涉數百人。她又指，疫情下業務更多元化，例如生產月餅等節日食品。

派機票時間表｜3月先派東南亞旅客　4月予內地客　7月才到港人國泰空服員工會發起按章工作　發公開信重申迫不得已懇請同行理解國泰空服員工會周四起按章工作　向會員發片講解　國泰：運作如常國泰航空新任行政總裁：三跑全面啟用加劇競爭　要生存必須改善國泰空服員工會取消周三白衣集會　周四起按章工作　航班或受影響
國泰航空
飛機
飛機餐
香港航空業