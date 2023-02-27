華置盈喜　預告去年轉賺最多約13億元

華人置業（0127）盈喜，預告截至去年底止全年收入增加5至15%，溢利介乎10.4至12.7億元。

截至2021年12月底，華置收入為13億元，擁有人應佔綜合虧損35.15億元。

公司指出去年收入及溢利增加，來自於一項非上市股本證券股息收入。年內確認來自一間持有位於香港物業發展項目（佔10%權益）的接受投資公司股息收入10.14億元。隨著該接受投資公司確認銷售及溢利，接受投資公司宣派股息以致於確認股息收入時為收入及溢利帶來貢獻。另一方面該接受投資公司的賬面值於宣派股息時，減少相應金額及年內將於其他全面收益/支出中確認減少為虧損。

華置又指出，去年錄得5.28億元公平值變動收益。公平值變動收益主要來自位於英國投資物業，及一項於香港重建物業公平值增加。

公司亦指證券投資及財資產品之虧損淨額減少月，預料去年出售帶來已變現收益2,800萬元，及公平值變動之變現虧損3.18億元會在年內損益中確認。公司表示年內錄得利息/股息收入減少，當中包括通過損益以反映公平值的證券投資及財資產品的利息/股息約3,000萬元，以及並無來自通過其他全面收益以反映公平值的上市股本投資的股息收入。