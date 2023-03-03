大台小股東大聯盟：已獲逾5%股東支持　TVB母企﹕未收到要求開EGM

由TVB母企電視廣播（0511）小股東組成的「大台小股東大聯盟」上月發公開信力數電視廣播合共7大過失，隨後電視廣播亦作出回應。不過事件似乎未完結。



「大台小股東大聯盟」於社交媒體專頁發最新貼文，表示大聯盟已經聯絡幾名電視廣播主要股東，並且已經獲得超過5%的電視廣播股東支持。



小股東大聯盟表示，近日收到很多電視廣播小股東的電郵查詢，希望知道如何可以加入大聯盟及其他有關召開股東特別大會事宜，並期望知道大聯盟下一步行動及拯救電視廣播及小股東的具體方案。

因此，大聯盟宣布將會在公布有關召開股東特別大會事宜之時，一拼公開其他有關資料，同時亦會安排顧問公司回答股東的問題，呼籲股東暫時耐心等候，大聯盟會在3月中旬的時候對外公布有關安排。

大聯盟亦澄清近日有關電視廣播股價的波動跟大聯盟無關，也不會作回應。

有傳媒引述電視廣播發言人指出，未有收到要求召開特別股東大會的通知。

股價全日升幅逾5成

根據《公司條例》股東集得5%股份便可以要求召開股東特別大會，以表決提出事項。

而根據上市規則附錄三，指出﹕「必須允許持有發行人少數權益的股東召開股東特別大會及在會議議程中加入議案。在一股一票的基準下，為召開會議所必須取得的最低股東支持比例不得高於發行人股本所附帶投票權的10%。」

電視廣播股價今日表現強勁，收報5.85元，升51.55%，成交額6,145萬元。

大聯盟於1月底向董事局發公開信

「大台小股東大聯盟」在今年1月30日，發出向電視廣播董事局發公開信，信內指出公司存有7大過失，要求公司於2月3日作回應。在1月30日，聯盟亦透過召集人與傳媒會面，當時召集人指出逾10名香港小股東持有公司5%股權；又指出若電視廣播在限期前不作回應，會採取進一步行動。隨後稱會聯絡並邀請TVB前20大股東（除Young Lion外）加入大聯盟。

至2月6日「大台小股東大聯盟」稱已經委托顧問及律師準備召開股東特別大會事宜，稍後會正式對向公布有關詳情。

電視廣播曾發聲明否認指控

對於大聯盟發出的公開信，電視廣播曾作出回應，指出有關指控內容毫無根據，必須澄清以正視聽。

電視廣播指，旗艦電視頻道仍為香港最多觀眾收看的電視頻道，黃金時段總收視率維持在25點以上，觀眾份額為77%。而中國內地業務於去年上半年攀升42%。

電視廣播表示，嚴格遵守上市規則和廣播條例，與股東及持份者保持透明化的管治模式，同時一直致力為股東謀求長遠可持續發展的回報。 對於該公開信內的指控，電視廣播予以強烈否認並保留法律追究權利。

據公司去年中期報告顯示，大股東Young Lion持有22.1%。基金股東Silchester International Investors LLP持有14.02%，Dodge & Cox則持有9.17%。港資基金大正資本，去年稱已持續增持TVB股份至近5%水平。