市值被TVB反超前　HKTV 4月中旬試播「HKTVLive」對撼《TVB識貨》

TVB母企電視廣播（0511）自宣布與淘寶電商直播節目《TVB識貨》後，股價持續攀升，今日（8日）最高見14.36元創兩年高位，中午收市亦升近六成，報11.36元，市值49.76億元超過被市場作為比較對象的HKTV mall母企香港科技探索（1137）目前的47.55億元。



為搶佔電商行業市場，香港科技探索公布，旗下HKTVmall加強發展直播購物頻道「HKTVLive」的直播系統功能，將於今年4月中旬試播，首階段支援70條直播頻道，預計於5月正式推出，並逐步擴展至100條頻道，全力支援線上及實體零售商戶於HKTVmall手機應用程式製作直播節目。

香港科技探索公指，不論大中小型企業，佣金只需3%，透過製作直播節目，可將實體店的營業時間拓展至每星期 7 日，每日24小時，以即時與觀眾之間的互動，直接接觸逾150萬潛在客戶。

近年直播帶貨成新趨勢，今次HKTVmall推「HKTVLive」，似乎是要與TVB搶佔直播帶貨的市場。

上星期TVB母企電視廣播（0511）宣布與淘寶電商直播節目《TVB識貨》後，股價持續攀升。節目昨晚（7日）在淘寶平台持續6小時直播帶貨，TVB表示，六小時的直播節目帶來2,350 萬人民幣的銷售額，累計觀看人數超320萬，累計觀看人次超過485萬，最高在線人數超過3萬。TVB此次與淘寶達成合作，預計將在今年做至少48場直播。

TVB又指，3月3日至3月5日舉行的電子商貿直播「鄰住買獎門人 LadiesFirst 感謝祭直播室」，直播期間銷售額達650萬港元，觀看人數近 88,000 人。整個感謝祭為鄰住買帶來達800萬港元銷售額，訂單量超過42,000張，下單客戶接近 30,000 人。

香港科技探索午收市報5.15元，跌3.38%，成交額558.61萬元。