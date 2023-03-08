王祖藍曾唱好TVB話想入貨　股價今高見14.36元　散戶可賺近1.5倍

TVB母企電視廣播（0511）股價近日持續上升，今日（8日）最高見14.36元創三年新高後略見回吐。最新報12.26元，升69.3%，成交額高達10.95億元，市值為52.38億元。



其實近年TVB股價自2015年4月高見52.3元後，便反覆下挫。至2021年初，TVB董事局主席許濤宣布邀請曾志偉加入公司的管理團隊，擔任TVB副總經理兼行政委員會特別顧問，全面負責綜藝及資訊娛樂節目板塊；王祖藍則出任首席創意官。曾志偉於9月再升職，獲委任為總經理（節目內容營運）。

雖然決心改革，但股價卻不斷尋底，去年11月更低見2.65元。

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另一方面，管理層似乎對公司前景好有信心，好似王祖藍更於2021年上任後，形容公司廣告有增長，當時TVB股價仍處於5.77元，他直言「抵買」，又指「是入貨好時機」、「我也想入貨」。

若果一眾散戶聽王祖藍的「建議」，當時5.77元計，若果於去年低位「止蝕」，蝕幅達五成四；但若果堅持到今日高位14.36元才沽出，以每手100股計，不計手續費等成本，可賺856元，賺幅近1.5倍。