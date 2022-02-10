港股虎年萬象更新　TVB母企電視廣播 「雙重抗疫」可留意｜許繹彬

農曆假期後，港股受惠於美股在中港長假時風平浪靜所至，帶動港股在虎年首個交易日虎虎生威、紅盤高掛，再次升穿24,000點，曾一度升穿24,800點，走勢與農曆年前相比可謂萬象更新。

本周初，港股或因缺乏明確方向，加上在美上市的阿里巴巴向美國證券交易委員會（SEC）申請額外註冊10億份ADS（美股存託股份），外間認為意味著軟銀集團可能打算出售部分持股，因而令在港上市的阿里（9988）股價應聲下挫，從而令港股作出調整，及後承著國內A股在虎年首個交易日大開紅盤所帶動，最終仍能升市收場。

現階段冀恒指可守24300點

筆者認為，港股踏入虎年確實曾一鼓作氣、過關斬將地衝上24,800點以上，但或因港股在大傷元氣過後，仍有待復元，投資者入市仍然審慎，除非外圍有更突破的發展，否則現階段只會跟隨外圍上落市的格局，慶幸港股仍能獲北水滋潤，情況未有轉壞，調整幅度亦尚算溫和，現階段希望港股能守穏24,300點水平，上望則以25,100點為阻力。

變種病毒再次肆虐、第五波疫情侵襲本港經濟，已是鐵一般事實，政府進一步收緊各類社交措施，晚間外出用膳相信短期內難以實現，甚至連帶回家與家人用膳亦受到限制。現今的情況下，市民可能仍需留在家中一段時間，因此市場上的「在家抗疫股」在這幾天炒上，但有一隻集在家收看電視作娛樂及網購於一身的「雙重抗疫股」－電視廣播（0511），此股久沉多時，近日走勢漸露曙光，但仍算含蓄，投資者不妨留意。

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。