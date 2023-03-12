SVB︱美國矽谷銀行證券管理層　據報正探討從母公司回購股份

據彭博引述知情人士報道，美國矽谷銀行證券（SVB Securities）的管理層正探討從母公司矽谷銀行回購公司的方案，管理層正尋求協助，為潛在收購案籌集資金，並爭取在監管機構有進一步行動前加快促成交易。

另一知情人士表示，管理層希望避免因矽谷銀行倒閉，而令SVB Securities流失大量人才、令其價值受挫。知情人士又指，目前難以確定能否達成交易，相關努力可能會落空，或亦可能出現潛在買家。

SVB Securities負責人Jeff Leerink周六發文指，監管機構聯邦存款保險公司作為矽谷銀行的接管方，不會直接影響SVB Securities的業務，又保證的SVB Securities目前財務狀況穩定，將繼續照常營運。