SVB矽谷銀行被接管　08年金融危機以來最大宗銀行倒閉

美國金融監管部門3月10日宣布，接管主要為科技及初創企業融資的矽谷銀行（Silicon Valley Bank），是自2008年全球金融危機以來，當地最大宗銀行倒閉事件。



美國CNBC頻道報道，加州金融保護和創新局（California Department of Financial Protection and Innovation）宣布由聯邦存款保險公司（Federal Deposit Insurance Corp.，FDIC）接管矽谷銀行的存款，並指受存款保障的用戶可以在13日早上之前取回存款，而該銀行的支票亦會繼續結算。

矽谷銀行截至去年12月有大約2090億美元資產，以及1750億美元存款，該銀行日前稱在資產組合投資失利18億美元（約140億港元），因此希望集資20億美元（約156億港元）。消息傳出後，拖累母公司股價在9日重挫六成，到了10日開市前時段再急跌六成，之後被迫停牌。

矽谷銀行被接管的消息影響其他中小型銀行股受壓，不過多名華爾街分析師都認為，今次事件不會打擊銀行體系，財長耶倫（Janet Yellen）表示，對銀行監管部門採取適當行動感到充滿信心，並認為銀行制度持續保持強韌，而且監管部門有效應對類似事件。