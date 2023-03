SVB矽谷銀行被接管　08年金融危機以來最大宗銀行倒閉

美國金融監管部門3月10日宣布,接管主要為科技及初創企業融資的矽谷銀行(Silicon Valley Bank),是自2008年全球金融危機以來,當地最大宗銀行倒閉事件。



美國CNBC頻道報道,加州金融保護和創新局(California Department of Financial Protection and Innovation)宣布由聯邦存款保險公司(Federal Deposit Insurance Corp.,FDIC)接管矽谷銀行的存款,並指受存款保障的用戶可以在13日早上之前取回存款,而該銀行的支票亦會繼續結算。

矽谷銀行截至去年12月有大約2090億美元資產,以及1750億美元存款,該銀行日前稱在資產組合投資失利18億美元(約140億港元),因此希望集資20億美元(約156億港元)。消息傳出後,拖累母公司股價在9日重挫六成,到了10日開市前時段再急跌六成,之後被迫停牌。

矽谷銀行被接管的消息影響其他中小型銀行股受壓,不過多名華爾街分析師都認為,今次事件不會打擊銀行體系,財長耶倫(Janet Yellen)表示,對銀行監管部門採取適當行動感到充滿信心,並認為銀行制度持續保持強韌,而且監管部門有效應對類似事件。