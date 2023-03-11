SVB｜雷蛇陳民亮稱Twitter應收購SVB　馬斯克：保持開放態度

美國金融監管部門3月10日宣布，接管主要為科技及初創企業融資的矽谷銀行（Silicon Valley Bank；SVB），是自2008年全球金融危機以來，當地最大宗銀行倒閉事件。Tesla 行政總裁馬斯克（Elon Musk）表示，對 Twitter 收購 SVB 持開放態度。



加州金融保護和創新局（California Department of Financial Protection and Innovation）宣布，由聯邦存款保險公司（Federal Deposit Insurance Corp.，FDIC）接管矽谷銀行的存款，目的是為保護SVB存戶的資金安全。

當局又指，受存款保障的用戶可以在13日早上之前取回存款，而該銀行的支票亦會繼續結算。

雷蛇聯合創始人兼首席執行官陳民亮（Min-Liang Tan）發推文表示，他認為 Twitter 應該收購矽谷銀行，並成立一家數字銀行。

Tesla 行政總裁馬斯克回復其推文指，他對這個觀點持開放態度（I’m open to the idea）。