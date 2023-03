SVB｜雷蛇陳民亮稱Twitter應收購SVB　馬斯克：保持開放態度

美國金融監管部門3月10日宣布,接管主要為科技及初創企業融資的矽谷銀行(Silicon Valley Bank;SVB),是自2008年全球金融危機以來,當地最大宗銀行倒閉事件。Tesla 行政總裁馬斯克(Elon Musk)表示,對 Twitter 收購 SVB 持開放態度。



加州金融保護和創新局(California Department of Financial Protection and Innovation)宣布,由聯邦存款保險公司(Federal Deposit Insurance Corp.,FDIC)接管矽谷銀行的存款,目的是為保護SVB存戶的資金安全。

當局又指,受存款保障的用戶可以在13日早上之前取回存款,而該銀行的支票亦會繼續結算。

雷蛇聯合創始人兼首席執行官陳民亮(Min-Liang Tan)發推文表示,他認為 Twitter 應該收購矽谷銀行,並成立一家數字銀行。

Tesla 行政總裁馬斯克回復其推文指,他對這個觀點持開放態度(I’m open to the idea)。