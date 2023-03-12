SVB︱美國矽谷銀行爆煲　至少12間本港上市公司與其有業務往來

美國矽谷銀行（SVB，又譯硅谷銀行，Silicon Valley Bank）3月10日被美國金融監管部門接管，市場關注SVB對全球金融業的影響。據獨立股評人David Webb旗下分析網站Webb-Site統計資料顯示，本港有12間上市公司與矽谷銀行有業務往來，當中大部分為近年新興的生物科技股（B股）。



據Webb-Site統計，與矽谷銀行SVB有業務往來的「B股」，至少包括有騰盛博藥 （2137） 、 北海康成製藥 （1228） 、雲頂新耀 （1952） 、嘉和生物藥業 （6998） 、加科思藥業 （1167） 、諾輝健康 （6606） 、聖諾醫藥 （2257） 、基石藥業（2616）、堃博醫療 （2216） 。而非B股、醫藥股以外的上市公司則有華興資本 （1911） 、中智全球控股 （6819） 及阜博集團 （3738） 。

周日晚，陸續有香港上市公司發通告，交代存款規模。

美國矽谷銀行（SVB）被美國金融監管部門接管。 （Reuters）

北海康成 ︰存放於SVB之現金金額並不重大

北海康成製藥（1228）表示，公司董事會獲悉近期媒體報導，指出SVB已被加州金融保護與創新部關閉，該部門指定美國聯邦存款保險公司為接管方。

於本公告日期，集團存放於SVB的現金金額並不重大，通常在美國聯邦存款保險公司擔保的金額範圍內，因此，本公司認為SVB風險敞口亦不重大。公司的現金及現金等價物以及定期存款目前主要存放於多家大型商業銀行賬戶，SVB關閉對相關存款的影響很小。

該公司重申其現金及現金等價物以及短期投資足以滿足當前流動資金及營運資金需求。

堃博醫療︰在SVB持有約1180萬美元存款

堃博醫療（2216）亦發公告稱，根據公司的綜合管理賬目，公司在SVB持有約1,180萬美元存款，佔本集團截至2023年3月10日的現金及現金等價物的約6.5%，除此之外，公司並不存在SVB相關風險敞口。

公司現正積極努力維護及提取其在SVB的存款。此外，公司現金及資產配置較為多元化以最大程度降低風險，並委託目前不存在流動性風險的大型金融機構為其提供商業銀行服務。因此，公司認為其因SVB事件而面臨的風險並不重大，並預計對本公司的經營計劃及現金生命週期影響甚微。

倘上述事項有任何重大進展，公司將適時發布進一步的公告。公司股東及有意投資者在買賣本公司股份及其他證券時應審慎行事。

騰盛博藥︰在SVB持有現金及銀行餘額不到9%

騰盛博藥生物科技（2137）指，截至2023年2月28日，公司及其子公司在SVB持有的現金和銀行餘額（包括現金、現金等價物和原始期限不超過12個月的定期存款，具有多期利率和提前支取的靈活性）不到9%。其他現金和銀行餘額分佈在多個大型金融機構。本公司認為，儘管關閉了SVB，但公司現有的現金和銀行餘額仍然足以滿足公司未來三年的營運資金、資本支出和已知合同義務的重大現金需求，並且預計上述事件不會對本公司的業務運營、供應商、員工、合作方或客戶產生重大不利影響。

該公司正在與SVB和FDIC密切合作，以監測事件的最新進展，並盡量減少對公司的任何潛在影響，並將在適當的時候作出進一步的公布。

亞盛醫藥︰未有業務合作

亞盛醫藥（6855）表示，公司自成立以來，未曾與近期被勒令關閉的美國矽谷銀行或其關聯公司發生過業務合作。此外，截止公告日期，公司未在美國矽谷銀行或其關聯公司有任何存款。

諾亞控股︰在SVB現金及現金等價物少於100萬美元

諾亞控股（6686）表示，獲悉近期發生有關SVB關閉及美國聯邦存款保險公司獲委任為接管人的事件。公司目前在SVB擁有的現金及現金等價物少於100萬美元（約780萬港元），佔其現金及現金等價物總額0.2%以下，因此認為其因SVB接管程序而面臨的任何流動資金風險對公司的業務運營或財務狀況而言並不重大。

此外，公司在其資產管理業務下擔任若干在SVB開戶的投資基金的普通合夥人或基金管理人，並已採取必要措施防止或盡量降低SVB接管程序對該等基金的潛在影響。

公司將繼續關注有關情況及積極履行對基金的有限合夥人及投資者的受託責任。

加科思︰在矽谷銀行現金存款餘額不足40萬美元

加科思(1167)表示0，注意到股東及潛在投資者對公司在矽谷銀行的現金存款狀況的關注。於截至3月9日晚，集團在矽谷銀行的現金存款餘額不足40萬美元(約312萬港元)，約佔集團總現金及銀行結餘的0.2%。公司已於3月9日晚執行了全部矽谷銀行餘額轉出手續。除矽谷銀行外，公司已與中資商業銀行建立密切的境外存款業務合作。公司銀行現金存款較為分散且公司已建立完善的資金管理體系。

公司聲明，矽谷銀行事件不會對集團產生重大不利影響，集團的業務運營和財務狀況保持正常，並會繼續加強內部管理和風險控制，確保公司的現金及銀行存款資金安全。

嘉和﹕存於SVB款項不足現金及現金等價物0.01%

嘉和生物藥業（6998）指出，在SVB設立的營運賬戶中僅有少量現金結餘，且在FDIC承保金額內，佔公司現金﹑現金等價及定期存款總額低於0.01%（基於公司截至2月28日的合併管理報表）。同時指出公司現金及資金配置較為多元化以最大程度降低風險，公司銀行現金存款較為分散且已建立完善資金管理體系。

公司又指出，SVB事件不會產重大不利影響，業務運營和財務狀況保持正常。

再鼎：於SVB存款佔現金及現金等價物2.3%

再鼎醫藥（9688）指出截至12月底擁有10億美元現金及現金等價，而在SVB持有金額佔約2.3%，又指出大部份現金及現金等價分內在多家大型國際金融機構，包括摩根大通﹑花旗及中銀香港。同時指公與SVB並無重大債務或其他融資安排，認為SVB關閉不會對公司滿足運營開支及資本支出需求（包括支付工資及向第三方付款）能力。

聖諾﹕存於SVB款項約330萬美元

聖諾醫藥（2257）指出截至3月10日存放SVB賬戶現金總額約為330萬美元，佔公司截至去年底的未經審核現金及現金等價物不足3%，及佔未經審核總資產不足2%。公司又指出，較之截至12月底的未經審核現金及現金等價物總額及總資產，存放於矽谷銀行的現金比例較低，及基於公司在其他司法權區銀行的現金及現金等價物金額，認為擁有充足的營運資金以滿足其資本要求，包括至少未來12個月及之後的研發開支﹑行政開支﹑融資成本及其他開支，亦不會對公司營運﹑業務﹑財務狀況及履行合約責任的能力產生任何重大影響。

匯量科技存款43萬美元

匯量科技（1860）指出在矽谷銀行存款餘額為43萬美元，在公司現金及現金等價物中佔比極少。FDIC標準保險為每家銀行的每名儲戶提供每個賬戶所有權類別最高25萬美元保險。公司指出FDIC已宣布已投保儲戶將遲於今日（13日）上午獲得其存款，同時指出將於下周內向未投保儲戶支付預付股息。未投保儲戶將獲得未投保存款餘額的接管證書。隨著FDIC出售矽谷銀行的資產，未來可能會向未投保儲戶支付股息。

百滔神州﹕存款佔現金及現金等價物等3.9%

百濟神州（6160）指出在SVB持有的未投保現金存款，約佔其最近報告的截至去年底的現金﹑現金等價物﹑受限資金及短期投資額45億美元的3.9%。公司又指出在多家大型金融機構持有多元化的現金及投資，以美元計價的現金及投資主要在摩根大通﹑摩根士丹利﹑美國合眾銀行瑞銀持有，認為SVB近期事態發展不會對公司運營產生重大影響。

雲頂新耀﹕存款佔現金總額遠低於1%

雲頂新耀（1952）指出存放於SVB的現金，遠低於公司現金總額1%；又指出公司並無在其他銀行中存款。同時預料將通過FDIC的保險結合其他補償措施，收回於SVB的大部份現金，認為事件不會帶來重大不利影響。

阜博﹕已完成資金轉出電匯指示

此外阜博（3738）指出已於3月9日完成現金轉出SVB的電匯指示，同時向客戶發出通知，要求立即暫停向公司在SVB的銀行賬戶付款。公取與美國及其他國家的多家大型商業銀行保持長期銀行業務關係，其中滙豐銀行為主要商業銀行合作夥伴。公司又指出SVB關閉不會對公司業務運營產生重大影響。