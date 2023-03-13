SVB｜盤點港上市公司存款規模　堃博醫療︰涉約1180萬美元

美國矽谷銀行(又譯硅谷銀行，Silicon Valley Bank；SVB)關閉，美國聯邦存款保險公司獲委任為接管人，陸續有港上市公司發通告，交代存款規模。

北海康成製藥 ︰存放於SVB的現金金額並不重大

北海康成製藥 ﹙1228﹚表示，公司董事會（「董事會」）獲悉近期媒體報導，指出Silicon Valley Bank（「SVB」）已被加州金融保護與創新部關閉，該部門指定美國聯邦存款保險公司為接管方。

於本公告日期，集團存放於SVB的現金金額並不重大，通常在美國聯邦存款保險公司擔保的金額範圍內，因此，本公司認為SVB風險敞口亦不重大。公司的現金及現金等價物以及定期存款目前主要存放於多家大型商業銀行賬戶，SVB關閉對相關存款的影響很小。

該公司重申其現金及現金等價物以及短期投資足以滿足當前流動資金及營運資金需求。

堃博醫療︰在SVB持有約1180萬萬美元存款

堃博醫療﹙2216﹚亦發公告稱，根據公司的綜合管理賬目，公司在SVB持有約1,180萬萬美元存款，佔本集團截至2023年3月10日的現金及現金等價物的約6.5%，除此之外，本公司並不存在SVB相關風險敞口。公司現正積極努力維護及提取其在SVB的存款。此外，本公司現金及資產配置較為多元化以最大程度降低風險，並委託目前不存在流動性風險的大型金融機構為其提供商業銀行服務。因此，公司認為其因SVB事件而面臨的風險並不重大，並預計對本公司的經營計劃及現金生命週期影響甚微。

倘上述事項有任何重大進展，公司將適時發佈進一步的公告。公司股東及有意投資者在買賣本公司股份及其他證券時應審慎行事。

騰盛博藥生物科技︰在SVB持有的現金和銀行餘額不到9%

騰盛博藥生物科技﹙2137﹚指出，截至2023年2月28日，公司及其子公司在SVB持有的現金和銀行餘額（包括現金、現金等價物和原始期限不超過12個月的定期存款，具有多期利率和提前支取的靈活性）不到9%。其他現金和銀行餘額分佈在多個大型金融機構。本公司認為，儘管關閉了SVB，但公司現有的現金和銀行餘額仍然足以滿足公司未來三年的營運資金、資本支出和已知合同義務的重大現金需求，並且預計上述事件不會對本公司的業務運營、供應商、員工、合作方或客戶產生重大不利影響。

該公司正在與SVB和FDIC密切合作，以監測事件的最新進展，並盡量減少對公司的任何潛在影響，並將在適當的時候作出進一步的公佈。

亞盛醫藥︰未有發生過業務合作

亞盛醫藥(6855)表示，公司自成立以來，未曾與近期被勒令關閉的美國矽谷銀行(Silicon Valley Bank)或其關聯公司發生過業務合作。此外，截止公告日期，公司未在美國矽谷銀行或其關聯公司有任何存款。

諾亞控股︰少於100萬美元

諾亞控股(6686)表示，獲悉近期發生有關矽谷銀行(Silicon Valley Bank，SVB)關閉及美國聯邦存款保險公司獲委任為接管人的事件。公司目前在SVB擁有的現金及現金等價物少於100萬美元(約780萬港元)，佔其現金及現金等價物總額0.2%以下，因此認為其因SVB接管程序而面臨的任何流動資金風險對公司的業務運營或財務狀況而言並不重大。

此外，公司在其資產管理業務下擔任若干在SVB開戶的投資基金的普通合夥人或基金管理人，並已採取必要措施防止或盡量降低SVB接管程序對該等基金的潛在影響。

公司將繼續關注有關情況及積極履行對基金的有限合夥人及投資者的受託責任。

加科思︰在矽谷銀行現金存款餘額不足40萬美元

加科思(1167)表示0，注意到股東及潛在投資者對公司在矽谷銀行的現金存款狀況的關注。於截至3月9日晚，集團在矽谷銀行的現金存款餘額不足40萬美元(約312萬港元)，約佔集團總現金及銀行結餘的0.2%。公司已於3月9日晚執行了全部矽谷銀行餘額轉出手續。除矽谷銀行外，公司已與中資商業銀行建立密切的境外存款業務合作。公司銀行現金存款較為分散且公司已建立完善的資金管理體系。

公司聲明，矽谷銀行事件不會對集團產生重大不利影響，集團的業務運營和財務狀況保持正常，並會繼續加強內部管理和風險控制，確保公司的現金及銀行存款資金安全。