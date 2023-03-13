首屆Web3.0投資峰會月中舉行　羅斯柴爾德家族基金及瑞銀任嘉賓

政府在財政預算案中承諾撥款5000萬港元，加快香港Web3生態發展，各界亦相繼回應。由香港投資推廣署、夏焱資本、英皇財富管理和FOMO Asia贊助的Web3.0投資峰會，將於本月20日舉行，財經事務及庫務局局長許正宇會出席擔任講者。峰會預計將吸引超過2000名線下和線上參會者。

服務於家族辦公室和高凈值客戶的全方位數字資產管理和投資平台Aspen Digital宣布舉辦首屆Web3.0投資峰會，將匯集來自世界各地傳統金融和Web3.0行業的私人財富投資者、企業家和行業領袖。演講嘉賓包括來自香港投資推廣署、羅斯柴爾德家族基金、瑞銀集團、英皇集團、南方東英、畢馬威、港交所、Pacific Hawk Asset Management、Hashkey、Dapper Labs、Merkle Science和Lukka等頂尖機構的傑出領導人物。

Web3.0投資峰會的合作夥伴Everest Ventures Group的首席執行官吳德灝表示：「金融機構在傳統投資領域中有成熟的投資視角，但這次Web3.0投資峰會，將會呈現專業機構在探索新興領域的獨特視角，分享未來專業資產配置的布局。香港未來的目標是打造國際數字資產中心，這一點對於接下來香港的發展規劃尤其重要。搭建各類有意義的專題分享之餘，我們還將為家族辦公室和私人財富投資者提供與頂尖Web3.0公司、基金和獨角獸創始人直接交流的機會。」