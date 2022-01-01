一文看清「Web 3.0」是什麼！6個重點讓你看懂2021爆紅關鍵字

【Web 3.0／元宇宙】Web 3.0：您可能聽說過它，但它是什麼？我們真的需要另一個版本的互聯網嗎？我們已經擁有的互聯網有什麼問題？Web 3.0 將能提供那些現在看不到的好處？參與區塊鏈項目的人，對於去中心化技術的任何特定應用都可能感興趣。



之所以關注這個領域，是因為 Web 3.0 將允許互聯網以其最初的存在方式存在，作為一個真正開放的途徑，提供幾乎無限的訊息交流。基本上將是我們已經使用的互聯網的更高一的級版本。

【圖輯】點圖放大瀏覽「Web 3.0」六個優點👇👇👇

+ 2

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

從某層面上來說，這種點到點的交流我們在蝦皮買東西一直使用這種類似理念；因為互聯網已經成為我們所有人生活中如此重要的一個方面。總的來說，去中心化將從中央當局手中奪走控制權，並將這種控制權交給每個人，最終促進平等，是不是有一點民主感覺XD。

Web1.0

不多說，就是一般網站，句點。好啦就是，靜態頁面比使用動態 HTML 的頁面更常見，並且內容來自文件系統而不是數據庫系統。Web 1.0 中的網站功能有限。Web 1.0 簡單得多，因為互聯網上的內容是由少數人創建的。

Web 2.0

就是我們現在常用的互聯網，使用應用程序、支持自我發布的平台（如 WordPress 和 Squarespace）以及社交媒體平台（如Facebook、Instagram、LinkedIn 和 YouTube）的興起，交互式體驗和用戶生成的內容，每個人都可以當創作者。

簡單來說，Web 2.0 過渡到了“互聯網即平台”的理念。

Web 2.0 是由移動、社交和雲端的出現推動的。

Web 3.0

主要建立在三個新的技術創新層面上：邊緣計算、分散數據網絡(Dapp)和人工智能(AI)。

Web 3.0 特色：去中心化

數據網絡使這些數據生成器（從個人的個人健康數據到農民的作物數據或汽車的位置和性能數據）出售或交換他們的數據成為可能，而不會失去所有權控制、放棄隱私或依賴第三方中間商。因此，去中心化數據網絡可以將數據生成器的整個長尾帶入新興的“數據經濟”。Web 3.0 使未來的分佈式用戶和機器能夠通過點對點網絡的基礎與數據、價值和其他交易對手進行交互，而無需第三方。結果：用於下一波網絡的可組合的以人為本和隱私保護的計算結構。

【相關圖輯】到底什麼是Metaverse？一文看清「元宇宙是什麼」4個重點（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 10

Web 3.0 使用AI人工智能

人工智能的使用將使數據更快地提供給用戶，提供的數據將與每個用戶更相關。我們開始看到通過用於根據用戶之前的搜索向用戶推薦產品、視頻等的算法在互聯網上使用這項技術。但是，Web 3.0 中的技術將更加先進。

為什麼 Web 3.0 很重要?

長期以來，少數大公司主宰了互聯網，這意味著個人的控制權較少。這些組織要求我們提供我們的個人數據以換取訪問他們的平台和服務，然後他們將其貨幣化並用於獲利。

如果您關心重新獲得個人數據所有權的可能性，那麼您應該關心 Web 3.0。如果您希望使用為所有用戶提供平等利益的互聯網，您會對 Web 3.0 感到興奮。此外，如果您了解去中心化的好處，就該認識到 Web 3.0 的重要性了。Web 3.0 在許多方面就是這種願景的體現。

這很重要，因為：

一、社會可以通過去中介化行業、減少尋租第三方並將這種價值直接返還給網絡中的用戶和供應商來提高效率。

二、通過參與者之間更具適應性的點對點通信和治理關係的新網絡，組織可以從本質上更靈活地應對變化。

三、人、企業和機器可以共享更多數據，並提供更多隱私和安全保證。

四、我們可以透過直接數據觀察到的平台依賴風險來適應未來的創業和投資活動。

五、通過使用可證明的數據稀缺性和代幣化數字資產，可以擁有自己的數據和數字足跡。

六、透過對這些新的去中心化智能系統和復雜而動態的經濟激勵系統的“現代相互”所有權和治理，網絡參與者可以合作解決以前難以處理或“分散”的問題。



即將到來的 Web 3.0 浪潮遠遠超出了加密貨幣的初始使用範例。

通過現在可能實現的豐富交互和全球範圍內可用的交易對手，Web 3.0 將使用高效的機器學習算法以加密方式連接來自個人、公司和機器的數據，從而導致全新市場和相關商業模式的興起。其結果是類似於一個“返回地球村” -在日常浸泡人為中心的，從中我們用來好處，但現在交付的和高度個性化的互動全球範圍內的互聯網和支持不斷增加的大量的人類和機器技能專業。

【同場加映】Facebook、WhatsApp死機 網民梗圖寸爆 《魷魚遊戲》劇照被瘋改（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 9

【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：Athenawish，原文：什麼是 Web 3.0 ? 那很重要嗎?】