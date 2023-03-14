SVB事件致聯儲局本月不加息？　新債王料當局續加息以維持公信力

美國矽谷銀行（SVB）及Signature銀行先後倒閉，市場關注此事對聯儲局加息步伐會否有變。「新債王」岡拉克（Jeffrey Gundlach）認為，聯儲局3月仍會加息0.25厘，並且為本輪最後一次加息。



高盛表示，聯儲局3月將停止加息，以穩定市場情緒。該行認為，由於銀行業近期面臨的壓力，令3月後的路徑相當不明朗，之前該行預計局方在3、5、6、7月各加息0.25厘，現將估計改為5、6、7月。另一大行野村甚至預期，聯儲局會在下周舉行的議息會議，宣布減息0.25厘，及停止量化緊縮。

岡拉克料本月加息為今輪加息周期最後一次

岡拉克接受訪問時不贊同高盛的看法，儘管目前不是美國聯儲局加息的最合適時機，但局方為保住公信力，仍可能在3月會議加息，只是幅度由半厘縮小至0.25厘，並且為本輪最後一次加息。

岡拉克稱，兩間銀行倒閉，對聯儲局主席鮑威爾策略無疑構成重大衝擊，但當局過去半年一直強調打擊通脹，現時如因突發事件而叫停，公信力將受沉重打擊。

他指，在過去幾十年的所有衰退中，孳息曲線在衰退到來前幾個月就開始倒掛，以現時的債息倒掛情況，可見美國經濟衰退即將來臨。

薩默斯撐加息0.25厘

前財長薩默斯亦認為，考慮到戰勝通脹的重要性，聯儲局本月加息0.25厘屬合理；又指出若當局不再繼續專注遏制通脹，並將通脹水平降至2%目標水平，會犯下嚴重後果。

被問及會否將加息0.5厘的可能性排除時，薩默斯表示目前不會排除任何可能性，惟按周一發生的情況後，作出加息0.5厘的決定屬不明智。同時指出重點要留意周二（14日）公布的通脹數據，及未來一周金融市場發展情況。

此外MUFG亦預期聯儲局下周會繼續加息，但將預期加息幅度由原來的0.5厘降至0.25厘。該行認為目前美國就業市道仍然強勁，當局為壓抑通脹需要維持加息。