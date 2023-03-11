SVB｜聯儲局加息竟「殺死」矽谷銀行　十家潛在銀行恐步其後塵？

美國矽谷銀行（Silicon Valley Bank；SVB）周五遭美國金融監管部門接管，是自2008年全球金融危機以來，當地最大宗銀行倒閉事件。事件波及整個美國銀行業板塊，拖累整個板塊股價急瀉，尤其是中小型的區域性銀行，當中有10家更被視為有可能步SVB後塵。



矽谷銀行是美國第16大銀行，主要向科技初創企業借貸，日前因資不抵債，股價於周四大跌六成後，在盤後交易中再挫22% ，周五更在盤前停牌。

消息拖累多家銀行股急瀉，包括First Republic、PacWest和專注於加密貨幣的Signature Bank，單日跌幅介乎14.8%至37.9%之間。Western Alliance Bancorp一度「腰斬」，最終仍下跌超過 20%。

雖然大型銀行跌幅未及區域性銀行，但股價同樣受壓，當中高盛周五收市跌逾4%。

區域性銀行恐面臨壓力

市場普遍認為，今次矽谷銀行「爆煲」的原因主要是美債組合虧損所致，而這個問題或不限於出現於矽谷銀行身上，而是更多區域性銀行，故市場憂慮事件將波及整個銀行業。

由於矽谷銀行大部分客戶的存款都是放在沒有利息的支票帳戶，利息成本是業界最低之一，而存貸比率只有三分之一，未有對客戶借貸的資金便會投資在短期債券。

不過，由於面對美息不斷上漲，債券價格持續向下，加上科技企業缺乏資金，故出現提款潮，令矽谷銀行一時三刻無法應付提款需求，不得不出售手上還沒到期的債券投資組合，故錄得虧損。

隨著矽谷銀行「爆煲」，市場認為美國的區域性銀行可能面臨相關壓力。一般而言，當利息上漲有利銀行淨息差（NIM）擴大，增加利潤。不過，有別於一般銀行，矽谷銀行的淨息差不單沒有擴闊，在去年第四季更大幅收窄，較上年同期僅略有擴大。這或許反映在利率持續上升之際，加上風險投資領域貸款增長放緩的雙重因素夾擊下，矽谷銀行沒有做好準備。

（FactSet）

《巴倫周刊》引用 MarketWatch 的數據，考察總資產至少100億美元、合共108家銀行，當中撇除了高盛和摩根士丹利等傳統大型投資銀行，發現有102家銀行去年第四季度淨息差擴大。而矽谷銀行位列第11位，去年第四季度淨利息收入和平均總資產比值為1.93%，高於2021年同期的1.83%。

隨著矽谷銀行遭監管部門接管後，名單上淨息差變化比矽銀更差的區域性銀行恐面臨更大壓力。