SVB｜高盛稱事件對銀行體系帶來壓力　料聯儲局3月不加息

美國矽谷銀行（又譯硅谷銀行，Silicon Valley Bank；SVB）於上周五（10日）倒閉，為穩定美國金融體系，美國財政部﹑聯儲局及聯邦存款保險機構（FDIC），提出一系列支持銀行應對存款外流的流動性措施，以增強存戶信心。高盛指出由於銀行體系近日出現壓力，加上前景存在不確定性，因此不預期聯儲局會在3月21至22日的議息會議上加息。



利率期貨最新顯示，聯儲局在3月加息0.25厘機會率由上周五（10日）的59.8%升至92.3%，按兵不動機會率則由0增至7.7%。加息0.5厘的機會率則由40.2%降至0。

高盛指出FDIC向矽谷銀行及Signature Bank的存戶提供保障，有關成本並不以銀行的資產作為資金來源，而是直接使用FDIC的存款保障基金，截至去年底總有1,250億美元，相信FDIC的決定可紓緩其他機構的存款壓力，並有效阻截存款外。不過高盛亦提出，若未來有其他規模較SVB及Signature Bank的銀行出事，當局會否再次介入。

財政部及聯儲局亦承諾將為存款機構提供250億美元的額外資金，以備不時之需，但同時相信無需動用相關資金。

高盛指出即使FDIC未有像08年般，為所有未投保帳戶提供擔保，但有關措施可以增強存戶信心。同時認為在銀行體系面對壓力，估計聯儲局不會在3月不會加息，但維持在5月﹑6月及7月各加息0.25厘的預測，終端利率為5.25至5.5厘。