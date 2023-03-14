SVB｜貝萊德智庫﹕屬地區銀行倒閉　而非08年金融危機翻版

短短數日，已有2家美國地區銀行宣布結業，讓外界擔心事件會否如當年雷曼兄弟倒閉後，引發金融危機。不過貝萊德智庫的評論指出，美國當局採取果斷行動保護存戶免受兩家地區性銀行倒閉影響，又指出事件並非是2008年金融危機翻版，反而是快速加息導致經濟損失及金融危機的一個例子。



不過貝萊德智庫卻認為，聯儲局不應因為今次事件而暫停加息。因與2008年環境不同，當時所有貨幣政策槓桿是用於支持經濟，可是目前聯儲局的貨幣政策目標的重點是希望將通脹降至2%，藉此支持銀行體系。

貝萊德智庫又指出與2008時不同，目前情況，與當年受到估值不透明的資產堵塞銀行資產負表無關。目前銀行持有的核心資產如美國國債，是最高流動性及透明高最高的資產之一，很容易評估損失，因此有助提高政府綜合措施的有效性。

料投資者避險情緒增

不過對銀行股股東而言卻是壞消息。首先目前政策工具是為存戶提供保護屏障，可是以犧牲股東為代價。同時銀行業整體要為保護未投保存款而導致的存款保險資金短缺負責。事件亦有可能導致以往免受更嚴格監管標準的地區銀行，接受更嚴格監管。

貝萊德智庫亦指出事件會對經濟產生連鎖反應，因而加強其對經濟衰退的預期，又指出看到金融狀況及信貸供應收緊，特別是對科技行業，或會對投資信心帶來損害及提高避險情緒。