SVB矽谷銀行破產　多間中國公司受影響　九安醫療取回6億存款

美國矽谷銀行破產事件影響部分中國公司。據不完全統計，至少有20多家中國上市公司在交易所、互動平台發布相關消息。

3月14日，九安醫療宣布已從矽谷銀行取回6億存款。



國內醫療器械和試劑檢測產品公司「九安醫療」公告稱，截至3月10日，公司及子公司在矽谷銀行的存款金額，占公司現金類資產及金融資產總額的比例約5%。按照估算，存款金額或超過6億元。3月14日，九安醫療公告，公司在矽谷銀行的存款已可以全額使用，並未受到損失。

3月11日，美團資本市場部在回覆問詢的投資者郵件中表示，美團沒有存款在矽谷銀行。同時，美團相關負責人澄清，網傳美團CEO王興發布的「矽谷銀行維權群」截圖並不屬實。

藥廠「康龍化成」表示，公司建有完善的資金管理體系，矽谷銀行是公司境外合作銀行之一，公司僅有少量資金存放於該銀行。目前，公司在該銀行的資金已順利轉出，對公司的業務經營不構成任何影響。

除此之外，諾亞控股、雲頂新耀、加科思藥業、基石藥業、嘉和生物、北海康成、堃博醫療-B等企業亦發布相關消息，表明只存放了少量現金，矽谷銀行破產一事不會對企業產生重大不利影響。

另外，網傳SOHO中國董事長潘石屹在矽谷銀行血虧幾十億。3月12日，潘石屹在微博回應稱，「我們從來沒有在矽谷銀行開過戶，從來沒有存過款，謝謝大家的關心」。

此外，不少公司也緊急澄清未在矽谷銀行儲蓄。貝康醫療-B、康方生物-B、歌禮製藥-B、美圖公司、微創醫療等港股上市公司公告稱，未曾與硅谷銀行有業務合作，或未持有銀行帳戶或存款。

微芯生物、格力博、萬孚生物、金達威、泓博醫藥等A股上市公司也在互動平台表示，公司未在矽谷銀行開立帳戶或有存款。