SVB矽谷銀行新CEO致信客户：運作正常　所有存款均受保護

美國矽谷銀行（又譯硅谷銀行，Silicon Valley Bank；SVB）新任總裁向客戶發出一封電郵，強調銀行照常營業，而且業務運作正常。



路透社看到矽谷銀行新總裁Tim Mayopoulos星期一（3月13日）向客戶發出的一封電郵。

當天剛加入矽谷銀行的Tim Mayopoulos通知客戶，美國聯邦儲蓄保險公司（FDIC）已將矽谷銀行的存款和資產，轉移到一家新成立的、由FDIC運營、提供全面服務的「過渡銀行」。

他強調，客戶在這家銀行的現有存款和新存款，都將受到FDIC的保護。矽谷銀行在美國境內照常開展業務，預計未來幾天將恢復跨境交易。

美國矽谷銀行3月10日宣布倒閉，成為2008年全球金融危機以來當地最大宗銀行倒閉事件。

矽谷銀行倒閉後由FDIC接管，FDIC任命Tim Mayopoulos擔任新成立實體Silicon Valley Bank N.A總裁。

美國監管機構迅速干預行動，讓科技行業鬆了一口氣，包括初創公司的創始人，儘管融資渠道存在不確定性，但他們一直在努力支付工資和維持運營。

Tim Mayopoulos在電郵結尾寫道：「我們尋求恢復您的信任，並在此時支持您和您的企業。」

矽谷銀行的高級管理人員已被撤職。

成立於1983年的矽谷銀行，是美國一家地位非常特殊的主要銀行，客戶多為科技創業公司和投資機構，包括遊戲公司羅布樂思（Roblox）和串流設備製造商羅庫（Roku）等。截至2022年底，它擁有2,090億美元（約1.64萬億港元）資產和約1,754億美元（約1.38萬億港元）存款。

本文獲《聯合早報》授權轉載

