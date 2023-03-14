TVB母企電視廣播盈警　料去年蝕最多8.3億元　上周有基金股東減持

TVB母公司電視廣播（0511）盈警，預料截至去年底應佔虧損7.9至8.3億元，而2021年則錄得應佔虧損6.47億元。



公司指出去年收入按年增加24%至35.86億元；除稅﹑息﹑折舊及攤銷前虧損（LBITDA）為3.38億元，2021年錄得LBITDA為3.14億元。

公司指出去件年本港的電視廣告市場仍然疲弱，抑制公司廣告收入增長。同時在年度後期內地受到廣泛防疫措施限制，導致內地聯合製作業務放緩。公司又指出，在年內對若干遺留的投資資產作出非現金儲備，因此去年虧損較2021年增加。

公司又指出，縱使去年錄得虧損，惟截至去年底權益總額逾36億元，不受限制的銀行及現金結餘逾10億元。

基金股東沽貨套現逾7800萬元

另一方面，上周電視廣播股價大幅攀升之餘，成交額亦明顯增加，其中在上周三（8日）成交額更達15億元。翻查中央結算持倉及港交所（0388）權益披露資料，發現證券商持倉出現變化，同時亦有基金在公司股價上揚期間沽貨離場。

據權益披露網頁，電視廣播的基金股東Dodge & Cox於上周四（9日）減少600.6萬股，每股平均價為13.0498元，合共套現7,837.7萬元，持股數目降至3,540萬股，持股比例則降至8.08%。

此外中央結算的資料顯示，截至3月13日由滙豐持有的電視廣播股份1.46億股或33.48%，較3月10日持倉減少約900萬股或1.91個百分點。

滙豐及中銀持倉降

在中銀的持倉亦由3月10日的1,370萬股3.12%，降至3月13日的1,164.7萬股或2.65%，即減少了205.3萬股或0.47個百分點。

至於富途證券國際（香港）持倉，則由3月10日的1,115.66萬股或2.54%，增至3月13日的1,445.28萬股或3.29%，分別增加329.62萬股或0.75個百分點。

電視廣播收市報11元，升5.6%，成交額為2.26億元。