【瑞信危機】瑞信宣布向瑞士央行尋求貸款　上限500億瑞郎

深陷財務危機﹑於周三（15日）股價下瀉24%的瑞信（Credit Suisse，CS），獲瑞士央行提供資金以增強流動性。瑞信宣布行使向瑞士央行借入最多500億瑞士法郎的選擇權，作為鞏固該行流動性的措施。瑞信指出會向瑞士央行提供優質資產作抵押，同時亦宣布將會回購旗下營運子公司的優先債券，規模上限為30億瑞士法郎。

在瑞信向瑞士央行尋求貸款之際，挪威主權財富基金指出，已將瑞信的持股比例，已由去年底的1.49%降至1%，惟並無透露出售瑞信股份的時間，只表示會密切留意市場情況，特別是歐洲及北美銀行業情況。



瑞士金融市場監管局和瑞士央行在瑞信尋求貸款之前，已明言央行將在必要時向瑞信提供流動性支持。兩個官方機構發表聯合聲明指出，瑞信符合對具有系統重要性銀行所規定的資本和流動性要求

瑞信於聲明內指出，該啟動由瑞士央行提供保障借貸便利（Covered Loan Facility），當中包括短期借貸便利，涉及規模上限為500億瑞士法郎。該行指出相關額外的流動性以支持其核心業務及客戶，以及讓瑞信可以作更重要行動，以建立更簡單及集中的銀行，滿足客戶需要。

擬發售25億美元及5億歐元債券

瑞信亦宣布會以公布投標方式，出售10批美元計價高級債券，規模上限為25億美元。同時亦會發售4筆歐元計價債券，規模上限為5億歐元。相關債券發售限期為本月22日，有關條款會在發售文件內詳列。該行指出有關交易為管理旗下債務組合，及降低利息開支，及容許該行在現行的交易條件下以回購債券。

瑞信行政總裁Ulrich Koerner指出，有關債券反映出該行為推動戰略轉型，而採取決斷的行動；又表示對瑞士央行及瑞士國際金融市場監督管理局（FINMA）協助該行執行其戰略轉型。他亦指出會盡快推動該行更迅速地，建立更簡單及業務集中型的銀行。

該行指出作為全球系統性重要銀行，截至去年底一級核心資本比率為14.1%，流動覆蓋比率為144%，在今年3月14日進一步提升至150%。該行指出動用390億瑞士法郎的保障借貸便利，可以進一步強化流動覆蓋率，並指出會採取較保守態度以應對利率問題。該行又指出有關固定資產的規模，對該行的高質素資產組合並非太大，並且已就利率走勢進行對沖。該行亦指出旗下的貸款組合，90%是有抵押品支持，有關撥備比率約為8點子。

去年宣布擬於2025年削減25億瑞士法郎成本

瑞信在去年10月27日公布其策略重組，以推動轉型並為建立新瑞信而奠基。有關措施包括重組投資銀行業務，包括將證券化產品部份剝離，目前已減持70%相關資產。同時會在2025年前削減合共25億瑞士法郎成本。