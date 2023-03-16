矽谷銀行爆煲損信心　港股沽壓沉重　望守穩19100點｜許繹彬

全球經濟體系本周的焦點，是美國史上第二大銀行矽谷銀行3月10日被美國金融監管部門接管，該事件的導火線是其主要客戶為科技公司及初創提供融資和金融服務，當中亦涉及新興的生物科技股（B股）類別，此類股份眾所周知或無任何盈利，只能靠銀行借貸款發展。矽谷銀行在過去三年業務風生水起，一是受惠於上述科創公司的業務快展迅速，二是主力投資債券市場，包括國債及按揭抵押貸款證券。

美國通漲持續加劇，聯儲局無計可施下唯有重手加息，導致矽銀的主要客戶籌集資金額遠追不上低息環境時，令其收入嚴重受損，需要動用銀行存款以應對日常開支，令矽銀被迫出售債券，造成18億美元實際虧損，還須大量出售股票以填補資金缺口。儘管矽銀在市場大舉割價出售流動資產，但仍不足以滿足資金缺口，因而觸發銀行擠提，促使聯儲局在48小時內出手相助。聯儲局快速出手，是要盡快穏定金融體系，避免出現雷曼2.0，市場更預期加息步伐或因此放緩，鴿派起頭，美股跌幅應聲收窄。

一向敏感或對後市較為保守的港股，在獅王匯豐（0005）及保險龍頭友邦（1299）的領跌下，曾做出低位19122點，後市前景未明。筆者認為，是次事件反映出美國這幾年在經濟持續不振，通賬上升下，只用加息一招來遏制問題，表面似乎壓抑了通賬及締造了美元強勢。惟爆出矽谷事件，反映內裡埋藏了嚴重的問題，恐防是次純粹響起預警，持續高息將產生一連串的骨牌效應：美國的其他銀行會否重蹈矽谷的覆轍？企業因投資債市出現危機？初創公司因高息導致營運成本上漲而加速倒閉的可能性？若預言成真，後果勢比加息更為嚴重，投資者不可掉以輕心，儘管港股昨天曾隨美股反彈，但港股逢高見沽的壓力沉重，可見港股現階段亦現信心危機，只望能守穩19100點，倘有大成交支持下突破20300點，才可說是轉勢。

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

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