港股久守必失　提防掀供或批股潮序幕｜許繹彬

港股走勢繼續一蹶不振，本周更出現「久守必失」的情況，曾多次穩守的21,000終告失守，連帶20,800點的重要關卡亦被撕破；從形態來看，20658點的50天線，亦岌岌可危。港股光環盡失，較早前曾被外界認為高位難以估計，到今時今日則估計何時見底；究竟投資者現階段如何是好，應何去何從？

筆者認為，現階段港股除沒有實質好消息配合外，中美問題也在蘊釀，兩國就上空異物問題越講越激烈，外界擔心事件由原本的「口水戰」，或會因言論越來越過火，而突然出現「擦槍走火」，令全心一致重建的復常之路添上陰霾；一直需要北水滋潤才有生氣的香港股票市場，亦可能因這不明朗因素下，令北水力度欠奉，從而令港股交投只接近1,000億元水平。

近期大市交投偏淡靜

再者，當港股仍處於高位之際，一向以息口吸引，令「好息之徒」追捧的領展（0823）突然宣布供股，但供股原因令外界感牽強及耐人尋味；消息一出，令一眾同類的地產股及收租股呈現沉重沽壓；從過往的數據來看，凡大市到達高位，便會出現供股或批股潮，因此外間揣測此後會展開供股及批股潮序幕，可能是大市已到達短期高位的訊號，從而令港股產生逢反彈便出現沽壓湧現的局面，令港股進退失據。

因此，投資者現階段應要留意中美關係變化外，美匯近日再度呈現波動，投資者不可輕視，建議投資者先行留意20400點是否守得穏，才作部署。

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

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