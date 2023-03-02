兩會聚焦疫後經濟復甦　留意消費板塊｜許繹彬

香港終於喜迎撤除三年疫戰的最一道防線，口罩令於昨日（1日）起正式落幕，此舉意味著香港抗疫之路已寫入史冊。消息一出，不但對股票市場沒有帶來特別驚喜，反而二月最後一個交易日跌穿20000點，連帶19800點的重要關卡，即250天線亦告失守。

總結2月份，恒指錄得2,056點跌幅，不但失去過往的氣勢，更只有洩氣之感，高開低收、見高即沽、低開低收等現象，亦在本月經常發生，個別投資者認為是領頭羊股份，例如騰訊（0700）及交易所（0388），在創下高位後，股價在本月也作出顯著調整，被外界認為無的放矢的領匯（0823）供股消息，亦是大市回調的元兇之一。

踏入3月，港股又突然擺脫劣勢，在冷不提防下急升近833點，再度重上250天線，更一口氣升穿20600點水平，成交更超過1,500億元，氣勢如虹；筆者認為，昨天急升，相信是因為內地公布2月份製造業PMI數據勝於預期，從而令人民幣匯率抽升，帶動國內A股顯著上揚，北水水源更豐裕，而北水心儀的對象必定是騰訊及阿里巴巴（9988）等。前者急升更帶動大市接近一半的升幅；再者，在二月份港股的走勢可謂苦不堪言，坊間分析普遍認為會下試更低水平，如19400點甚至更稱會低見18800點水平，因此在一陣淡風中，累積了一定的淡倉，從而再次出現「全世界看淡，定必有反彈」的夾淡倉局面。

筆者建議投資者未來繼續留意大成交是否持續，美元及人民幣的匯率，來判斷恒指是否重回升軌；由於3月份仍屬業績高峰期，某些舉足輕重的藍籌股份業績可能會導致大市飄搖，投資者須格外留中神；值得留意的是，國內將於本月4日及5日分別舉行兩會，相信會內有機會提及疫後如何振興經濟，屆時消費股或備受關注，當中海爾智家（6690）值得留意。

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

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