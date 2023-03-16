國泰上月載客量逾111萬人次　飆近35倍　預告暑假旺季增日本航班

國泰（0293）公布2月營運數據，月內載客量為111.47萬人次，按年增加34.67倍，日均載客量近4萬人次。收入乘客千米數按年升47.2倍，客運載率增加38.6個百分點至86.2%。



國泰又指出上月以可用座位千米數的運力按年增加25.62倍。

在今年首2個月，載客人次按年增加37.37倍，運力增加20.71倍，收入乘客場米數增加42.27倍。

貨運業務方面，國泰又指出，上月運載10.39萬公噸貨物，按年增加59.6%，不過當時正受到嚴格的機組人員檢疫措施影響，導致貨運運力大幅下降。月內貨物收入噸千米數按年增加153.9%，運載率則下跌13.7個百分點至66.7%，以可用噸千米數計算的運力按年增加206.1%。

公司又指出在今年首2個月，載貨量按年增加42.8%，運力增加201.3%，貨物收入噸千米數增加147.4%。

料本月底運力回復至疫前50%

公司表示，客運力會在本月底回升至疫情前約50%，服務超過70個航點。同時指出從4月開始，若干日子往來倫敦的航班將增至5班，並計劃在暑假旺季時，將每周往返日本的航班由73班增至120班。

公司又指出，香港及內地貨運需求正回升，當中電子商貿相關的貨運需求殷切。隨著恢復更多客運航班，貨運網絡亦得以逐步擴張。