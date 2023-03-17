「大台小股東大聯盟」提三大改革方向　要求TVB罷免黎瑞剛、許濤

自稱有一眾電視廣播（0511）一眾小股東組成的「TVB小股東大聯盟」，連日都於社交平台發文，指TVB管理不善，又不滿公司股價連升多日後發盈警的做法是「涉嫌誤導股東及投資人」，預告提出拯救TVB方案。



大聯盟今日（17日）公開逾6,000字的公開信，提出三大改革計劃，及要求罷免現時董事局內8名董事中的 6名董事（包括行政主席許濤，主要股東黎瑞剛，非執行董事徐敬與方和，及獨立非執行董事盧永仁與盛智文）。



大聯盟認為，TVB自2015年由黎瑞剛入主後，業績一直持續惡化，每年盈利持續下跌，「算是一個典型管理不善的公司模範」，又認為觀眾收看人數沒有太大下降，廣告收入卻大幅下跌，「那問題肯定就是出自 TVB 本身了。」

題材不及韓劇國產劇 要求TVB留住人才

劇集方面，聯盟認為，TVB劇集題材不及韓劇及國產劇，首要是改善編劇待遇，「如果再不大力培養編劇方面的人才及改善對他們的待遇，就很難可以提高劇集的水準了。」另外是參考 Netflix 的做法，加大自家劇集的投資，分三年逐步增加每年拍劇數量，由現時3至400小時大幅提高至700至1,200小時。

由於近年來流失大量好的監制及演員，以至劇集可以選擇的演員也非常短缺， 三檔播映的劇集都出現演員重疊的情況，令到觀眾感到很混亂及減低收看的興趣，因此亦需要培訓新人。

因此，若果罷免現時董事局大部分成員後，大聯盟認為，新董事局需要推舉一名有能力領導TVB走出困境的新主席，聯盟指，已物色6名人士，當中包括一名擁有豐富管理影視文化公司經驗的社會知名人士、一名主板上市公司主席、一名從事IT及金融行業的專業人士、一名創業板IT公司主席、資深律師及會計界專業人士，將於股東特別大會推薦予各股東選擇。

大聯盟：可為TVB引進逾億美元新資金

若果新董事局成立，聯盟會向新董事局推薦一些專業人士及團隊，預計可在2至3年間便可令TVB管理及業績重回正軌，讓公司扭虧為盈。

日後如有需要，大聯盟將可繼續推薦合適人士予董事局考慮，又稱可為集團引入新資金，已聯絡數位有實力的投資人，在成功建立新董事局之後，將會為 TVB 引進新的資金（預算以發行新股方式引入新資金）。

聯盟認為，此舉不單可為TVB引進新投資人及資金，更不會大幅影響TVB股價，更可為TVB引進新的合作夥伴及拓展業務的機會，如一切順利，初步估計可為TVB帶來約1億美元新資金。

聯盟指出，引入新資金後TVB便有足夠的資金來拓展業務，因此除了增加製作劇集的時數，更提三大建議，分別是拓展國內及海外市場業務，分拆電子商貿及 OTT 平台及把TVB 經理人及聲夢娛樂的業務獨立營運。

建議盡早分拆「士多」上市

拓展國內業務包括將TVB內容授權予一家國內獨家授權商（Master Licensee）以爭取收取授權費用的最大化；大幅提高與國內單位合作製作內容；改革TVB藝人管理部門，將山頭文化全面取締；於國內成立廣告部門；發展直播及電子商貿；以「埋堆堆」為基礎，發展OTT/手機內容播放平台，及拓展海外市場。

其次是分拆電子商貿業務，聯盟認為，士多始終不是TVB本業，建議盡早把士多（及鄰住買）分拆上市，獨立運營，TVB更可套現投資；未來亦可在適當的時候分拆OTT業務上市（預計可在3年內分拆上市）。

建議解除樂易玲於TVB職務

至於針對TVB經理人部門及聲夢娛樂的改革計劃，聯盟指，藝人是公司主要資產，現行架構上由助理總經理（藝員管理及發展）樂易玲負責，但她亦是邵氏兄弟控股唯一執行董事，TVB與邵氏兄弟業務上出現重疊，其職務更有利益沖突之嫌，因此建議解除樂小姐於TVB職務，由獨立全職人士負責。

大聯盟又認為聲夢娛樂應全面獨立運作，及廣邀各娛樂公司歌手合作，當聲夢不再成為TVB的附屬公司，這樣便可回復以往公平競爭的環境，那才可以達到真正的大和解。最後，大聯盟建議 TVB 應跟邵氏兄弟劃清界線，減少重疊及有利益衝突的合作，更歡迎已簽約邵氏兄弟的藝人回歸TVB大家庭。

曾志偉和樂易玲面見傳媒。（葉志明 攝）

諮詢期後公佈股東特別大會詳情

最後，聯盟建議TVB在2024年第二至第三季度以發行可換股債券的形式，向市場集資2至3 億美元，以作減債及發展 OTT 業務之用，同時要求成立調查委員會，全面審查過去8年間出現重大問題的交易，包括星美債劵，Imagine TT賬目，國內埋堆堆及TVBC的交易往來。

至於各股東最關心的召開股東特別大會的日期，聯盟指，會就改革方案諮詢期股東，兩至三個星期的待諮詢期過後，便會公佈召開股東特別大會的日期及其他相關事宜。