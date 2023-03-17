政府公佈特首顧問團名單　李澤鉅、蔡崇信、杜嘉祺等有份

政府宣佈成立特首顧問團，由行政長官擔任主席並委任34名成員，主要政府官員亦會參與。顧問團首屆任期即時生效，至2025年6月30日止。



名單顯示，特首顧問團成員包括長實（1113）主席李澤鉅、信和集團主席黃志祥、九倉前主席吳光正、太古（0019）主席白德利、滙豐（0005）主席杜嘉祺、渣打銀行（2888）亞洲區行政總裁洪丕正、東亞銀行（0023）聯席行政總裁李民斌、港鐵前主席馬時亨、阿里巴巴（9988）創始人之一兼執行副主席蔡崇信、蘭桂坊之父盛智文、Lalamove創辦人及行政總裁周勝馥等。

政府發言人指，顧問團是一個高層次的諮詢組織，會就香港的策略性發展為行政長官提供意見，以把握國家和全球的發展機遇。香港正值疫後全面復常的路上，並作為聯通世界和國家最重要門戶，積極回歸國際舞台，成立顧問團可謂尤其適時及重要。

特首李家超歡迎各成員加入顧問團，指他們均是各自領域的翹楚和卓越領袖，有些成員是國際間享負盛名的學者和專家，絕對適合就香港長遠的策略性發展提供精闢見解和睿智建議。

顧問團將會按三大方向分組，即經濟高質量與持續發展、創新與創業，以及區域與環球協作。